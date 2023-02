8 chytrých triků našich babiček: Během chvilky měly díky nim doma uklizeno

Máte naplánovanou návštěvu, která vám vypadla z hlavy, či jste zkrátka nestihli doma uklidit? Jednoduché triky vám pomůžou k rychlému a efektivnímu úklidu, který stihnete, než návštěva dorazí! Nyní není čas na zkoumání každého detailu.

Úklid domácnosti je asi nejvíce neoblíbená činnost, která je nezbytná někdy i denně. Pokud se tím nechcete moc dlouho zabývat, vrhněte se alespoň na nezbytná místa, která jsou hned na očích. Ty pak budou vzbuzovat dojem čistoty a uklizenosti v domácnosti. Díky tomu už vás nezaskočí žádná neočekávaná návštěva!

První dobrý dojem

Začněte v předsíni

S úklidem začněte v předsíni, kam vstoupí hosté jako první. Určitě by se neměly nikde povalovat boty ani kusy oblečení, jako jsou čepice, rukavice či šály. Boty vložte do botníku a oblečení do zásuvky k tomu určené. Do 5 minut tak máte jednu místnost uklizenou bez zbytečné námahy.

Koupelna je základ

Z dalších místností přichází na řadu koupelna. Zrcadla vyleštěte sprejem na sklo a mikrotenovou utěrkou. Do záchodu můžete nalít trochu ústní vody nebo coly, která po chvilce působení odstraní veškeré nečistoty v míse. Pak už stačí jen spláchnout a záchod bude opět krásně čistý. U umyvadla si vezměte na pomoc ještě starý zubní kartáček, se kterým se dostanete do všech zákoutí.

Citron jako účinná zbraň

Na nerezové baterie jak v koupelně, tak i v kuchyni použijte půlku citronu. Tím je stačí potřít a poté umýt vodou. Kyselina citronová dokáže nerez důkladně vyčistit, a ještě za sebou zanechá pěkný lesk. Nic jednoduššího už snad ani nevymyslíte!

Každá věc má své místo

Nyní se přesuňte do kuchyně, kde by rozhodně neměly být věci, které tam zkrátka nepatří. Většinou máme tendenci je odkládat na kuchyňský ostrůvek, kde se časem začnou hromadit. Taková linka opravdu nezanechává dobrý dojem. Špinavé nádobí ukliďte do myčky nebo jej opláchněte a utřete utěrkou do sucha.

Kuchyňská linka by měla sloužit pouze pro přípravu jídla. Zdroj: shutterstock.com

Soda proti připáleninám

Nachází se mezi špinavým nádobím pánve nebo kastroly, na kterých jste něco spálili? Vyčistit vám to pomůže jedna ingredience, kterou jistě najdete ve skříňce. Nasypte jedlou sodu na spáleninu a pomocí kartáče nebo hrubší strany houbičky na nádobí špínu vyčistěte. Soda vám může také pomoct obnovit zašlé nádobí.

Čištění sklenic octem

Než byste našli ten správný přípravek na čištění vodního kamene, můžete mít sklenice vyčištěné a vyleštěné už několikrát. Postačí vám totiž k tomu pouze čistá utěrka a trochu octa. Sklenice tak budou opět krásně lesklé a čiré.

V obýváku otřete prach

V poslední řadě se dostanete do obývacího pokoje, kde je potřeba utřít prach z konferenčních stolků i jiných předmětů. Rovněž by se zde nemělo válet špinavé oblečení či další nadbytečné věci. Zaměřte se také na složení dek a načechrání polštářků na gauči. Pokud vám zbyde ještě trocha času, vezměte si koště a zameťte podlahu.

Místo klasické prachovky vám skvěle poslouží i obyčejné silonky. Zdroj: Profimedia

Kožená sedací souprava

Máte v obýváku kožený gauč a křesla? I o ně je potřeba jednou za čas pečovat. Pokud máte doma kvalitní krém na boty, tak máte z poloviny vyhráno! Aplikace krému dokáže totiž vdechnout kožence nový život. Stačí ho pořádně vetřít do kůže a chvilku nechat vsáknout. Poté už jen suchým hadrem setřete přebytečný lesk a mastnotu.

