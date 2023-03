Jak rychle umýt okna bez jediné šmouhy? Použijte tajnou ingredienci, má ji každý

Příchod jara je doprovázen neoblíbenou činností v domácnosti, a to čištěním oken. Jednou až dvakrát ročně se tak musíme přemoct a vrhnout se do toho. Poradíme vám, jak zvládnete okna umýt co nejrychleji a beze šmouh za pomoci tajné ingredience. Tento způsob mytí si jistě oblíbíte!

Krásně čistá okna jsou vizitkou domácnosti, a proto byste nad tím neměli jen tak mávnout rukou. Sice to není nic zábavného, ale výsledek za to rozhodně stojí! Vyvarujte se běžných chyb, které vás mohou stát celou vaši práci. Mytí oken není žádná věda, ale stejně se vyplatí znát několik zásadních pravidel, které vám s tím mohou pomoct. Díky nim ani nepoznáte, zda nějaká skla vůbec máte! Co je tajná přísada na leštění oken, můžete zjistit ve videu: Kdy mýt okna? Než se pustíte do práce, podívejte se z okna, jaké je venku počasí. Určitě okna nemyjte v mrazech, jelikož vám špína půjde velmi těžce dostat dolů a voda bude zamrzet. Stejně tak byste neměli mýt okna ani při jasném počasí. Přímé slunce velmi rychle usuší mokrá okna, na kterých vzniknou nevzhledné šmouhy, jež půjdou těžce leštit. Čistota v okolí oken Pokud je vhodné počasí, můžete se do toho vrhnout! Nejdříve dejte na stranu vše, co by vám při mytí mohlo překážet. To platí i pro záclony a závěsy, pro které je čas na vyprání. Poté si připravte už jen kýbl, stěrku a čisté hadříky. Okenní rámy otřete navlhčeným hadrem. Zdroj: Shutterstock Ocet proti šmouhám Určitě nikoho nepotěší, když po náročném umytí všech oken uvidíte na skle zaschlé kapky a šmouhy. Dá se tomu však snadno předejít! Nevzhledné skvrny má na svědomí vápník, který je obsažen v kohoutkové vodě. Přidejte proto do kýble na 5 l vody 1 dcl octa a okna po umytí budete mít krásně čistá bez mastných skvrn a šmouh. Místo octa můžete přidat do vody také čistý alkohol. Ten má pozitivní vliv na odpuzování nečistot a dešťových kapek. Jak na snadné čištění oken Jestliže máte oboustrannou stěrku s gumou, použijte na čištění právě ji. Nejdříve vyčistěte okna pomocí vody a poté si vezměte do druhé ruky čistý hadr a druhou stranou stěrky vodu setřete. Po každém tahu ji usušte do hadru, aby za sebou nezanechávala žádné nečistoty. Na závěr už okna pouze vyleštěte! Okna byste měli mýt dvakrát ročně. Zdroj: Profimedia Poslední krůčky k dokonalosti Na vyleštění čistých oken skvěle poslouží mikrotenová utěrka, která za sebou nezanechá absolutně žádné šmouhy. Můžete si však vzít na pomoc také noviny nebo i silonky. Po vyleštění oken už jen zbývá očistit rámy a vrátit veškeré rostliny a věci zpět na parapet. Dokonale vyleštěná okna vám poté budou dělat jenom samou radost!