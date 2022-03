Jednoduché triky, jak umýt okna za chviličku a s minimální námahou

Věřili byste, že nemusíte být profesionál, abyste dokázali umýt okna za pět minut? Triků existuje hned několik. Poradíme vám ty, které fungují nejen rychle, ale i tak, že po jejich praktikování nezůstanou na okně žádné šmouhy. Což je ostatně to nejdůležitější.

Dokonale čistá okna jsou důležitá, přinášejí do domu maximální možné množství přirozeného světla a umožňují vám naplno využívat všech výhledů. Není nic horšího, než umýt okna tak, že jsou na nich stále šmouhy. K tomu, aby byla okna zářivě čistá, stačí trocha triku a běžné nástroje, které máte jistě doma. Profesionálovi by na vyčištění obou stran velkého ona, dokonce i s rámem, skutečně stačilo pouze pět minut. Samozřejmě je v tomto čase i vyleštění. Zkrátka perfektní okno za pět minut.

Za vhodné podmínky k mytí oken je považováno polojasno a teplota nad 5 °C. Zdroj: Koldunov/Shutterstock.com

Nejlepší pomocník je mikrovlákno a stěrka

Utěrky z mikrovlákna jsou pro okna nutností. Jsou agresivní, chytré a trvanlivé. Mají daleko vyšší efekt než tolik propagované noviny, jež fungovaly za našeho dětství, a samozřejmě než jakékoli papírové výrobky, tedy ubrousky, toaletní papír, papírové ručníky. Všechny tyto jiné prostředky totiž zanechávají na skle nejen šmouhy, ale i stopy žmolků a v některých případech navíc opravdu nenávratně poškrábou povrch oken.

Utěrka z mikrovlákna je vyrobena ze super měkkého syntetického materiálu, který povrch nikdy nepoškrábe. Ručníky z mikrovlákna jsou dokonalým pohlcovačem vlhkosti a zajistí, že šmouhy budou minulostí.

Vynikajícím pomocníkem je pak i stěrka, kterou používají profesionálové. Pokud se rozhodnete stěrku použít, nezapomeňte ji otočit na stranu, aby případná kapající voda stékala dolů, a ne přes nástroj.

Mytí oken usnadní speciální parní čistiš. Zdroj: Adam Hoglund / Shutterstock.com

Správný grif a pohyb

U mytí okna je velmi důležité nejen ˇčím“, ale i „jak“. Směr, kterým stíráte, je obrovsky důležitý, protože každé okno má dvě strany: vnitřní a vnější. Abyste odstranili šmouhy nebo alespoň věděli, na které straně jsou, měli byste na každé straně změnit směr stírání. Takže když zevnitř stíráte okno zleva doprava, pak zvenku stírejte nahoru a dolů. Tímto způsobem budete moci snadno a rychle identifikovat místo, kde jsou případné šmouhy, a zkrátíte tak dobu, kdy stíráte, ustupujete, stíráte, ustupujete a tak dále.

Na poučné video se podívejte zde.

Odpovídající prostředek

Na prostředku na mytí oken záleží, protože ne všechny jsou stejné, i když se tak tváří. Je to jako se zubní pastou. Nejlepší je vyrobit si vlastní roztok z ingrediencí, které už pravděpodobně máte schované v kuchyni. Stačí jen teplá voda a vysoce koncentrované mýdlo nebo prostředek na nádobí. Stačí ½ čajové lžičky tekutého mýdla na nádobí a 2 šálky vody na zředění směsi. Tuto směs mýdla a vody použijte k předběžnému ošetření špinavých oken, abyste odstranili nečistoty. Poté opláchněte veškeré zbytky mýdla běžnou vodou. Pro dezinfekci oken je pak možné použít i ocet, tedy smíchat ¼ šálku octa se 2 šálky vody a okno touto směsí dočistit. Po důkladném protřepání směs nastříkejte na sklo a připravte se na kouzelné čištění.

Naším tipem je zkusit leštit okna alkoholem. Nejlepším lešticím přípravkem je takový, který po nastříkání vytvoří pěnu, a proto ani ze svislé plochy nestéká. Zároveň je skvělé, když obsahuje alkohol, který způsobuje rychlejší odpařování leštidla ze skla. Nevzniknou tak žádné šmouhy.

Toto video dokonce mluví i o šamponu, který pomůže vyčistit okna také beze šmouh.

Kdy je ta nejlepší doba?

Rozhoduje samozřejmě i to, kdy se do mytí oken pustit. Nemělo by to být v době dešťů a plískanic, protože pak není možné odvést práci dokonale. Počkejte si na suchý, zamračený den, abyste jasně viděli případné šmouhy, otisky dětských rukou nebo nosů, cákance od hmyzu nebo ptačí trus. Čištění oken za slunečného dne jednoduše způsobí, že čisticí roztok na okně zaschne dříve, než ho stihnete setřít.

