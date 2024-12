Mytí záchodu je povinnost v domácnosti, která se nikomu dělat nechce. Bohužel to ale někdo zkrátka udělat musí. Podívejte se, jak si tuto nepříjemnou povinnost můžete urychlit. Do minuty bude mísa čistá.

Povinnosti v domácnosti nejsou nikdy žádná velká zábava. Ale jsou bohužel nutné. Je však pravda, že zrovna do mytí záchodu se nikomu dvakrát nechce. Je to však povinnost velice důležitá, jelikož když záchodovou mísu dlouho nečistíte a toaletu lidsky řečeno neudržujete v úplně nejlepší formě, může se v míse nahromadit spousta nečistot, bakterie a další opravdu nepříjemné věci, které vašemu záchodu dodají opravdu nelibý zápach.

Youtube video, jak perfektně vyčistit toaletu, najdete na kanále Kateřina Larischová:

Zdroj: Youtube

Mytí toalety

Pokud nechcete, aby se vaše záchodová mísa proměnila v ráj bakterií a zápachu, který odradí i tu nejotesanější návštěvu, existuje velice účinný trik, jak si mytí toalety dost usnadnit. Nejen, že je s tím pak méně práce, ale hlavně bude vaše toaleta zářit čistotou. Tento trik používají například pokojské, které mají na starost toalety ve velkých hotelech. A potřebujete jen a pouze tablety do myčky.

close info Hazal Ak / Shutterstock zoom_in Tablety do myčky jsou sice primárně určené k mytí nádobí a příborů, ale mohou vám pomoci i dokonale vyčistit toaletu.

Tablety do myčky? Nemají se používat jen na mytí nádobí a příborů? Jsou k tomu sice určené, ale budou spolehlivě fungovat i na vaši toaletu. Jak to? To je zcela jednoduché. Tablety do myčky obsahují velice účinné čistící látky, které kromě zbytků jídla a mastnoty z nádobí a příborů dokážou také rozpustit skvrny od tvrdé vody. Navíc tablety do myčky neobsahují žádné látky, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit povrch toaletní mísy.

Čistá mísa pomocí tablet do myčky

Jak tedy použít tablety do myčky pro vyčištění záchodové mísy? Je to naprosto prosté. Prvním krokem je uvařit alespoň litr vody ve varné konvici. Jakmile bude voda uvařena, nalijte ji do záchodové mísy. Díky tomu se změkčí odolné usazeniny.

Následně přidejte do horké vody v míse pár tablet do myčky. Ideální je nechat je v míse přes noc. Ráno vezměte čistící kartáč a dokonale toaletu vydrhněte. Pak spláchněte a máte hotovo. Vaše toaleta bude zářit čistotou. Než půjdete spát, dáte tablety do mísy a ráno jen vše vydrhnete a spláchnete. Bez nočního čekání vám to dohromady zabere ani ne minutku.

