Stlaní postelí bylo vždycky problém. Ať už to bylo na táboře, na škole v přírodě, nebo i u vás doma, dobře ustlat postel je něco, co umí pouze málokdo. Podívejte se na trik, díky kterému postel ustelete rychle a dokonale.

Již od malička bylo stlaní postele velkým problémem. Museli jste si ustlat pod nátlakem rodičů, než jste šli do školy. Později jste si museli hezky ustlat na táboře či na škole v přírodě pod nátlakem učitelů, kteří by vám jinak strhli body. I nyní v dospělosti není stlaní postele o nic lehčí, jelikož to buď uděláte v maximální rychlosti, abyste nepřišli pozdě do práce, nebo si zkrátka postel neustelete vůbec. Existuje ale trik, o který se podělila profesionální pokojská, díky němuž budete mít dokonale ustlanou postel natotata.

Youtube video o tricích, díky kterým ustelete postel rychleji, najdete na kanále Lifehacker:

Zdroj: Youtube

Jak rychle ustlat postel

Než začnete doopravdy stlát postel, je potřeba pár příprav. Jako první z postele sundejte všechno, co by vám mohlo překážet. Veškeré polštáře, deky, plyšáky a jiné věci odendejte. Je důležité, aby vaše postel byla čistá pracovní plocha.

Pak už se můžete pustit do samotného stlaní. Klíčem k úspěchu je znát základní techniku napnutí a zarovnání ložní plachty. Položte ložní plachtu na matraci tak, aby její rohy správně kryly rohy matrace.

close info Isaeva Studio / Shutterstock zoom_in Jako první je potřeba hezky a rovnoměrně natáhnout ložní plachtu.

Následně ložní plachtu pevně vtáhněte pod matraci a rozprostřete ji tak, aby byla rovnoměrně napnutá a nikde se netvořily hrbolky. Po napnutí můžete přejít k ukládání peřiny na postel. Horní část peřiny zarovnejte s horním okrajem matrace.

Poté ji upravte tak, aby byla rovnoměrně rozprostřena po celé matraci. Nemusíte ji nijak skládat, stačí, když bude jen rovnoměrně položena. A máte hotovo. Následně už můžete jen hezky naskládat polštáře na vrch.

Proč je stlaní postele důležité

Nebojte se, nečeká vás žádný moralistický odstavec toho, že vaše postel musí být ustlaná, abyste před návštěvou nepůsobili jako čuňata. Stlaní postele má totiž psychologickou výhodu. Když se ráno probudíte, máte před sebou náročný den, ve kterém nemusí vše dopadnout podle vašich představ.

Když si hned po ránu ustelete postel, budete mít dobrý pocit z toho, že se vám hned na začátku dne něco povedlo udělat dobře, a že jeden požadavek daného dne si můžete úspěšně odškrtnout. Tím pádem budete mít během celého dne lepší náladu a večer se vrátíte do hezky upravené postele.

Zdroje: www.westwing.it, www.action.com