Jak dokonale vyčistit a provonět toaletu do tří minut? Podívejte se

Čistota je půl zdraví. Obzvlášť na toaletě, kde se to bakteriemi jen hemží. Jak dokonale vyčistit a provonět toaletu? Zvládnete to do tří minut!

Záchodová mísa slouží jako „maják v bouři" všem, kteří si potřebují rychle odlehčit. Není proto divu, že tahle část toalety je frekventovaná a je potřeba ji čistit průběžně. Nikdo po vás nechce, abyste trávili hodiny pulírováním záchodu, ale když si osvojíte tento tříminutový rituál, budete spokojeni a i váš domov bude působit daleko pěstěnějším dojmem. Jak vyčistit toaletu krok za krokem Podívejte se na video: Začněte tím, že si pořídíte stabilní gumové rukavice, které vaše ruce ochrání od chemie a případných bakterií. Máte? Pak si připravte dezinfekční přípravek a postříkejte jím toaletu od shora dolů. Snažte se o to, aby postřik byl co nejintenzivnější a vytvářel mokrý film. Jedině tak bude mít úklid smysl. Začněte zásobníkem na vodu, poklopem (svrchu i zevnitř), pokračujte záchodovým prkýnkem po obou stranách, okrajem klozetu a hlavně nezapomeňte na spodní část WC! Spousta lidí tuhle část opomíjí, přitom se v ní usazuje spousta prachů a nečistot. Máte? Při čištění postupjte shora až dolů. Zdroj: Profimedia Pozor na chlornan sodný! Přípravek na záchodové míse nechte chvíli působit. Mezitím WC štětkou vyčistěte vnitřní část klozetu a důkladně ji spláchněte. Až poté naneste pod „límec" mísy čisticí gel. Při volbě čisticích gelů si dejte pozor na složení, protože třeba chlornan sodný působí jako bělidlo. To by ostatně nevadilo (kdo by nechtěl mít běloskvoucí záchod, že!), ale bohužel se stává, že naleptává keramický povrch mísy, což může být problém nejen estetický, ale i hygienický. V narušeném povrchu se totiž pak usazuje močovina a vaše mísa může zapáchat i v případě, že je důkladně vyčištěná. Při výběru wc gelu si dejte pozor, aby neobsahoval chlornan sodný. Zdroj: Profimedia Toaleťák versus hadr Zatímco wc gel působí uvnitř toalety, vy se můžete věnovat úklidu kolem. Vezměte si toaletní papír a postupně stírejte – opět odshora dolů – vrstvu dezinfekce. Pokud chcete, můžete použít i praktické dezinfekční ubrousky, které jsou z rozložitelného materiálu a dají se spláchnout do toalety. Naopak nevhodný je hadr, který se i po pečlivém vyprání stává semeništěm bakterií. Proto při téhle formě úklidu sázejte jen na jednorázové čisticí pomůcky. Záchod nejdříve spláchněte a až pak se pusťte do čištění. Zdroj: Profimedia Šetrné enzymatické čištění Jakmile se bude váš záchod lesknout čistotou, vezměte wc kartáč a vypulírujte vnitřek mísy. Nakonec „skřípněte" násadu kartáče mezi záchod a prkýnko a nechte ho důkladně okapat. Pak ještě ukliďte okolí záchodu, kde může být spousta vlasů, chlupů a prachu. Práci vám usnadní enzymatický čistič, který tyhle „biologicky stopy" šetrně odstraňuje. Jak rychle provnět toaletu Kápkněte na vnitřní část ruličky od toaletního papíru trochu oblíbeného esenciálního oleje. S každým odtržením toaletního papíru se vůně rozvine po místnosti. Takhle jednoduché to je. Pomernačový esenciální olej kápnutý na vnitřní stranu ruličky od toaletního papíru místnost krásně provoní. Zdroj: Profimedia

