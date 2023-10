Pračka sice pere prádlo, ale občas potřebuje pořádně vyčistit. Jak z ní dostat všechnu špínu, která v ní ulpěla? Zkuste jednoduchý trik, má překvapivě rychlé účinky.

Přestože spousta pracích prášků a gelů dokáže prádlo zbavit skvrn, špíny a mastnoty, u pračky tenhle „očistný koktejl“ moc nefunguje. Jako každý často používaný spotřebič se zanášení. A některá hloubková špína se velmi špatně odstraňuje. Na trhu existuje spousta zbytečně drahých chemických čističů. My vám poradíme jeden levný trik, který vás zbaví problému okamžitě. O co jde?

Autorka Michaela De Martino vám poradí, jak dokonale vyčistit pračku. Více na kanále YouTube, podívejte:

Zdroj: Youtube

Čarovná tableta

Podle opravářů těchto „prádelních strojů“ se totiž špína nejvíce hromadí uvnitř bubnu (v různých drážkách a záhybech), kam běžně nedohlédnete. Proto je lepší spolehnout se na razantní čistič, který pronikne i do těchto míst a zanechá je čisté. Jedním z nich je obyčejná tableta do myčky. Podle některých odborníků je účinnější než jiné čisticí prostředky. Zkuste to a sami uvidíte, kolik špíny se ve vaší pračce skrývá!

close info Profimedia zoom_in Gelové polštářky vyperou prádlo, ale zažranou špínu z pračky neodstraní.

Postup čištění pračky krok za krokem

Postup na vyčištění pračky je jednoduchý. Stačí do prázdného bubnu hodit jednu až dvě tablety do myčky a spustit program na 60 °C. Už po hodině uvidíte ten velký „očistec“. Voda v pračce bude tak neskutečně hnědá, až vás to překvapí. Jakmile ale cyklus dojede do konce, budete spotřebič uvnitř opět čistý a voňavý.

close info Profimedia zoom_in V bubnu pračky bývá nejvíce nečistot.

Skoro jako nová

Říkáte si, v čem je tableta do myčky tak výjimečná? Kromě toho, že má výborné čistící schopnosti, odstraňuje i zápach a choroboplodné zárodky. Pokud použijete do pračky tabletu s nějakou přidanou vůní (například citronem), bude navíc vaše pračka nádherně vonět. K její dokonalosti je potřeba ještě vyčistit filtr, omýt těsnění a zásuvku na prací prostředek. Pak už bude vaše pračka opravdu skoro jako nová.

