Máte doma na oknech žaluzie, které si říkají o vyčištění? Praktické polohovatelné zastínění, které žaluzie nabízí, je sice fajn, ale horší už je to s údržbou a čištěním. Jak to udělat rychle?

Posviťte si na žaluzie

Také jste si společně s žaluziemi koupili takový ten zvláštní kartáček, který štětinami v několika řadách krásně pasuje na rozpěti žaluzií, a tak se zdá, že je to ten správný a vlastně jediný nástroj na čištění?

Snad by se to dalo tvrdit o usazeném prachu, bohužel kartáček je jinak na nic a v neposlední řadě práce s ním opravdu není tak snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jak tedy na žaluzie?

Způsoby, jak žaluzie mýt, vám představí i tento krátký příspěvek z YouTube kanálu HomeAdvisor.

Zdroj: Youtube

Jak rychle vyčistit žaluzie?

Nutno dodat, že žaluzie je v každé případě vhodné čistit před tím, než se vrhnete na mytí oken a jejich rámů, protože se s nimi špatně zachází. Během čištění se budou částečně dotýkat oken a stékající špinavá voda či nahromaděný prach mohou okna znova zbytečně zašpinit atd.

Na výběr máte možnosti dvě. Pokud je to dostatečné, zvolte suchou variantu, kdy prakticky jen setřete prach. V opačném případě budete používat vodu, a tedy mokré čištění, které je podstatně náročnější.

Nicméně, jestliže jde o žaluzie dřevěné, látkové nebo papírové, čistěte je pro jistotu na oknech jen na sucho a o správných postupech hlubšího čištění se informujte u výrobce.

Základem je vysátí prachu za pomoci kartáčku připevněné na hubici vysavače. Před tím je potřeba žaluzie otočit kulatější horní stranou směrem k vám. Vznikne tak téměř jednolitá plocha, kterou lze snáze vyluxovat i na sucho otřít. Vysátí žaluzií za pomocí kartáčku bývá často dostatečně efektivní i rychlé a hodí se pro veškeré materiály!

close info Shutterstock zoom_in Žaluzie omyjte jemně vodou se saponátem. Respektujte vždy materiál, ze kterého jsou žaluzie vyrobené.

Suchá a mokrá metoda čištění žaluzií

Pokud chcete dál čistit suchou metodou a vysávání sice částečně pomohlo, ale výsledek není ještě dost dobrý, navlékněte na ruku bavlněnou rukavici nebo ponožku, nastavte žaluzie tak, aby přes ně procházelo co nejvíc světla a dalo se mezi jednotlivé lamely sáhnout prsty. Prsty přes rukavici nebo ponožku stáhněte zbytky prachu z jednotlivých lamel. Lze to jistě provést také mikrovláknovou utěrkou, ale ponožkou to jde významně rychleji a snáz.

A teď přichází na řadu další krok a tím je mokré čištění. Jestliže se vám zdá, že už vypadají žaluzie k světu, nemusíte k mokré fázi přikračovat, ale dříve nebo později to bude třeba udělat.

Začněte méně špinavou čili spodní stranou lamel. To znamená, otočte žaluzie tak, aby spodní stranou směrovaly k vám. Na mytí žaluzií stačí obyčejná teplá voda s troškou octa. Vyhněte se použití bublinkových mýdlových či saponátových roztoků, které by vám práci jen komplikovaly.

Octovou vodu aplikujte sprejem nebo mikrovláknovou utěrku do tekutiny namočte, perfektně vyždímejte a použijte na stírání žaluzií od shora dolů a do stran jedním směrem. Pokud se vám zdají ještě vlhké, přetřete je suchou utěrkou. Následně přetočte žaluzie na druhou stranu a postup zopakujte.

Jestli na žaluziích najdete nějaké nedodělky nebo stále nepěkná místa, otřete je zvlášť utěrkou nebo mírně navlhčenou ponožkou nataženou na ruku.

U kancelářských vertikálních širokých žaluzií je to podobné, jen docela nejsnazší oběma rukama stáhnout špínu hadříky z obou stran zároveň.

Žaluzie lze rozhodně také odmontovat a mýt ve vaně tak, jak jste to mohli vidět v příspěvku, ale je to docela riskantní počin. Navíc mytí ve vaně vypadá jen zdánlivě snadněji.

Také ne všechny žaluzie je možné snadno odmontovat a starší, ale stále funkční modely, kterými prochází silnější plastový vlasec, můžete snadno potrhat. Bohužel, oprava není vždy možná právě díky tomu, že jde již o starší typy.

Zdroje: goodhousekeeping.com, skrblik.cz