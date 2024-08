Horké letní dny, kterých je rok od roku stále víc, mohou být vyčerpávající a my hledáme jakékoliv možnosti osvěžení. Nemusí ale vždy jít jen o klimatizaci, která navíc není všude k dispozici. Pojďme si ukázat několik jednoduchých triků, jak se můžeme ochladit doma i venku.

Klimatizace je sice moderní a příjemná součást našich bytů nebo třeba kanceláří, ale za prvé nejde vždy o levnou záležitost a za druhé bychom také měli přece jen trochu více myslet na spotřebu elektrické energie, úsporu financí a ochranu životního prostředí. Ostatně – o ochlazování v létě věděli své už naši předci.

Zavřete okna včas

I když je to lákavé, zapomeňte v tropických dnech na otevřená okna. Jakmile vyjde slunce, měli byste okna raději zavřít. Stihněte to ještě v době, kdy je venku chladněji. Jakmile se vzduch ohřeje a teplý vnikne do bytu, už se ho jen tak nezbavíme.

Proto se pokuste po ránu udělat (dovoluje-li vám to dispozice bytu) průvan, který do místností vžene chladný a svěží ranní vzduch. Jen co bude doma příjemně, okamžitě zavřete okna.

Pomohou i žaluzie

Zavřenými okny to ale teprve začíná. Tam, kde je to jen trochu možné, raději stáhněte žaluzie a nasměrujte je tak, aby sice propouštěly alespoň trochu světla, ale na druhou stranu by měly účinně odrážet přímé sluneční paprsky.

Tímto způsobem se můžete doma poměrně účinně uchránit nepříjemnému horku. Okna otevřete zase až večer poté, kdy se slunce schová za obzor.

Mokré prostěradlo do okna

Nejde sice o žádný designový prvek, který bychom chtěli mít v bytě stále, ale v horkém tropickém dni se určitě bude hodit mokré prostěradlo nebo ručník, který můžete zavěsit před otevřené okno, pokud nesnesete okno zavřené, jak radí první postup.

Odpařující se voda bude mít pozitivní vliv na klima v místnosti a zastínění pustí do pokoje přece jen trochu méně slunečních paprsků, které by mohly vzduch ještě více ohřát.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Sprcha po náročném dni je doslova lékem pro tělo i pro duši

Čím níž, tím lépe

Tam, kde je to možné, tedy hlavně v rodinných domech, se tropické dny pokuste přežít hlavně v nižších patrech. Někdy se dokonce hodí i uklizený sklep, který se může v ideálním případě proměnit v provizorní pracovnu nebo kancelář. Není to sice nejluxusnější prostředí, ale když volíme mezi krásou a příjemnými teplotami, může být volba docela jednoduchá.

Voda v hlavní roli

A co můžeme udělat pro to, aby se dobře cítilo i naše tělo? Není to složité, jen nesmíme zapomenout na dostatečnou hydrataci. Chladné nápoje bez nadbytku cukru a hlavně bez kofeinu zařídí pohodu organismu i ve složitých letních podmínkách.

Ochlazení se dočkáme také od příjemné sprchy, a nemusí přitom jít přímo o ledovou vodu. Bude stačit i vlažná. Po koupeli nebo sprše se neutírejte příliš poctivě. Zbylá voda se bude z těla odpařovat a pocit ochlazení potrvá o něco déle.

Pomůže i obyčejný vějíř

Určitě jste někdy viděli historické filmy, kde se v létě ženy neobešly bez ozdobných vějířů, za které se mohly cudně schovávat, ale hlavně jim posloužily právě v horku jako účinný ochlazovací prostředek. Proudící vzduch odvane pot a tím navodí pocit většího chladu.

Jde to i bez klimatizace

Jak je vidět, i bez klimatizace máme dost možností, jak se trochu ochladit. Každopádně se bude hodit, když si do mrazáku pořídíte dostatečné zásoby ledu a zmrzliny. A nezoufejte, každé léto jednou skončí a v prosinci budeme ještě rádi vzpomínat na dny, kdy jsme mohli vyběhnout ven jen v lehkých šatech.

