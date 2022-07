Jak ochladit byt i bez klimatizace: Chytrý trik s ledem, vodou a závěsy

Během horkých letních dnů panují vysoké teploty nejen venku, ale také v domech a bytech, kvůli čemuž je pak prakticky nemožné teplu uniknout. Výjimkou jsou jen stavení s klimatizací. Její pořizovací cena je ale poměrně vysoká. Naštěstí jde však klimatizace několika způsoby nahradit. Víte, jak ochladit svůj domov i bez drahých přístrojů?

Ani v České republice tropické teploty dosahující i k více než 35 °C během léta nejsou žádnou raritou. I proto je stále populárnější instalace klimatizace do bytů i domů, která během chvíle domov krásně vychladí a vytvoří z něj ideální útočiště před velkým horkem. Stále ale cena klimatizace není úplně příznivá a v některých případech by její instalace mohla být i velmi složitá. Léto ale zvládnete i bez ní!

Před sluncem ochrání žaluzie i zavřená okna

Ještě předtím, než se pustíte do samotného ochlazování místností, je dobré dodržovat několik málo zásad. Vzhledem k tomu, že váš byt vyhřívají hlavně sluneční paprsky pronikající skrz okna, je třeba jim tuto cestu zavřít. Než tedy ráno odejdete do práce, zatáhněte žaluzie, případně závěsy, a okna zavřete. Horko z venku se tak dovnitř nedostane. Větrejte pak jen večer, když slunce zajde a venkovní teploty se sníží.

Zavřete okna a zatáhněte závěsy. Díky tomu se k vám horko nedostane tak snadno. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Chlad i bez klimatizace

Pokud už je ale váš byt natolik rozpálený, že se v něm pomalu nedá ani dýchat, zkuste napustit vodu do rozprašovače a zlehka jí nastříkejte na závěsy. Jak se bude voda pomalu odpařovat, bude i příjemně ochlazovat vzduch. Vodu ale můžete nastříkat i na sebe a krásně se tak osvěžit.

Jedním z největších a nejspolehlivějších pomocníků je v létě také klasický ventilátor. Ten rozvíří vzduch a poskytne svěží vánek. Jenže během noci může být pro některé zvuk zapnutého ventilátoru otravný, a tak pro ně toto řešení není úplně nejlepší. Zkuste to ale jinak.

Alespoň hodinu předtím, než ulehnete do postele, naplňte větší sklenici ledem, přilijte trochu vody a sklenici postavte přímo před puštěný ventilátor. Díky tomu bude do vaší ložnice proudit chladný vzduch a příjemně ji ochladí do doby, než půjdete spát. Kromě kostek ledu můžete před větrák zavěsit také hadr namočený do studené vody.

Během horka se snažte nic nepéct. Teplo z trouby teploty doma jen zvýší. Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Klimatizaci zastoupí i obyčejná voda

Led nemusíte dávat jen před větrák, ale můžete jej v několika skleničkách umístit i podél stěn, které přes den natáhly spoustu tepla. Rozpouštějící se led pak zdi zchladí a tím i sníží teplotu u vás doma.

Jednou z nejjednodušších metod, jak alespoň částečně ochladit místnosti, je napuštění pár centimetrů studené vody do vany, anebo do dřezu. Voda se pomalu odpaří a ochladí celý byt.

Za obrovské horko doma si ovšem kolikrát můžeme i sami. Věděli jste například, že elektrospotřebiče produkují nezanedbatelné množství tepla? Zkuste proto nechat vypnutou televizi anebo počítač. Stejně tak se vyvarujte pečení a vaření jídel, jejichž příprava je časově náročnější. Rozhodnete-li se během horkého dne upéct například kuře, teplota uvnitř vašeho bytu se kvůli rozpálené troubě zvýší klidně i o několik stupňů.