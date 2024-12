Je to tu. Advent v plném proudu, Štědrý večer se blíží, a při té příležitosti by rozhodně neměly chybět barborky. Podívejte se, jak se postarat o to, aby vám na Štědrý den krásně vykvetly.

4. prosince již bylo. Máte své barborky? Je to sice staročeská tradice, ale někteří ji praktikují dodnes. V den svaté Barbory se chodí k řece si uříznout třešňovou větvičku. Tu si pak dáte do vázy a čekáte 20 dní, neboli do Štědrého dne, jestli vám vykvete. Tato tradice se může brát jako pohanská či jako křesťanská.

Pro křesťany znázorňuje bílý třešňový kvítek čistotu panny Marie. Co se pohanské tradice týče, pro třešňové větvičky chodily mladé nezadané dívky. Větvičku pak daly do vody a pokud se na Štědrý den objevil na větévce bílý kvítek, mohly dívky do roka a do dne očekávat svatbu. Jak to tedy udělat, aby vám barborky vykvetly?

Jak se starat o barborky

Co se týče barborek, samozřejmě můžete jejich květ ponechat náhodě a věřit ve vánoční zázrak. Pokud se ale do roka a do dne chcete vdát, není úplně od věci větvičkám s kvetením lehce pomoci.

Větvičku ustříhněte čistým a ostrým nožem, na nůžky moc nespoléhejte, jelikož by se mohlo stát, že nůžky příliš naruší strukturu větve. Tím pádem by barborka nebyla schopná přijímat vodu a vy byste se do roka a do dne nevdaly.

close info Shutterstock.com zoom_in Barborky umístěte do vázy. Vodu jim nemusíte vyměňovat, stačí, když ji jen párkrát doplníte.

Po uříznutí nožem už jen stačí, když barborku dáte do vázy s vodou a umístíte vázu na místo, kam se dostává dostatek nepřímého světla. Také je důležité, aby na jejím stanovišti nebyl příliš velký průvan a zima. Aby vám barborka vykvetla, můžete jí pomoci speciální výživou pro řezané květiny. V květinářství se dají velice levně sehnat. Vodu barborkám nemusíte vyměňovat. Je však důležité, abyste ji doplňovali.

Barborky vám vykvetou a vy se vdáte

Jestli barborky něco absolutně nesnáší, je to sucho. Proto jim vodu párkrát doplňte. A naprosto ideální je, abyste je každý den rosili pomocí vody z rozprašovače. Stačí na ni párkrát stříknout, a ona vám bude vděčná.

Pokud se opravdu chcete vdát, je také dobré k barborce umístit malou mističku s vodou. Díky tomu nebudou poupata zasychat. A máte hotovo. Starat se o barborky není vůbec těžké. A když jim trochu dopomůžete, budete si moci po Vánocích vybírat svatební šaty.

