Jak poznáte, že máte v zemině červce, a jak se jich zbavit?

Červci jsou parazité, kteří se živí šťávami. Běžně napadají pokojové rostliny i dřeviny. I když tento škůdce nežije dlouho, dokáže se svými potomky zlikvidovat hostitelskou rostlinu rekordní rychlostí. Jak se jich zbavit?

Zdroje: regiony.rozhlas.cz, izahradkar.cz

Jak poznat červce

Červci nazýváme větší skupinu hmyzu, do které patří vlnatí červci, štítenky, toulice i puklice. V České republice u nás žije dohromady 150 druhů. Jsou to škůdci, kteří se rádi usazují v úžlabí listů, stonků a na kořenech. Vytváří kolem sebe ochranný obal, který vypadá jako vata. V něm byste našli oválného, několik milimetrů dlouhého bělavého až tmavě rudě zbarveného tvorečka. Volně se pohybují po rostlině a často přelézají i na sousední byliny. Dospělý hmyz je překrytý voskovým povlakem.

Mnozí červci a pačervci jsou si podobní. Pačervenc parsčitý vyniká dlouhým "ocáskem" Zdroj: Shutterstock.com / Protasov AN

Jak červci expandují

Červcům vyhovuje sucho a teplo, proto často napadají sukulenty nebo oblíbené orchideje. Do sousedních květináčů pronikají odtokovým otvorem. Přes léto se přisávají na listy a sají z nich šťávu. V chladnějším obdobím roku se přesunují ke kořenům a do substrátu. Často je najdete i pod květináčem. To, že máte doma červce poznáte také podle toho, že rostliny vadnou a opadávají i přes svědomitou péči.

Jak se červců zbavit?

Boj s červci může být obtížný a dlouhodobý. Jakmile spatříte nenápadné bílé larvičky, jsou to malí červci těsně po vylíhnutí. V tomto stádiu na ně můžete použít běžný postřik. Kupte si insekticidy proti savému hmyzu nebo zdravotně nezávadné přípravky na bázi řepkového oleje a lecitinu. Přípravky neaplikujte pouze na rostliny, ale prolejte jimi i substrát. Na dospělé červce by měl působit domácí postřik z 12 ml oleje, 1 litru vody a několika kapek tekutého mýdla. Rostliny můžete po aplikaci otřít houbičku. Červce tak mechanicky odstraníte.

Boj s červci může být obtížný a dlouhodobý. Zdroj: HHelene/Shutterstock.com

Rostliny přesaďte

Pokud jsou vaše pokojovky zamořené červci, nejlépe uděláte, když je přesadíte do nové zeminy. Květináče důkladně omyjte. Přípravky proti savému hmyzu pak aplikujte přímo do půdy, aby uhynuli tvorové, kteří se mohli schovat v kořenech. U orchideje rodu Phalaenopsis to však, kvůli speciálnímu substrátu, nejde. Proto přípravek rozpusťte podle návodu na obalu a do roztoku ponořte celý květináč. Nechte působit přes noc.