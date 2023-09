Jak poznat červotoče a jak ho zlikvidovat? Babička měla úžasný trik s pepřem

Slyšíte na chalupě zvláštní chroupání a ťukání? Možná máte ve starším nábytku červotoče. Jak se ho můžete zbavit? Vyzkoušejte osvědčené postupy našich babiček.

Dřevěné věci (obzvlášť ty starší) mají svůj půvab a dodávají interiéru útulnost a punc originality. Stačí se podívat na starožitnou komodu, skříň nebo postele po babičce a už jste téměř v jiném století. Jenže bohužel poctivý dřevěný nábytek nemá jen své obdivovatele, ale i nepřátele. Jde zejména o dřevokazný hmyz, v čele s červotoči, tesaříky či dřevomorkou. My dnes budeme mluvit hlavně o červotočích, kteří jsou častým hostem českých chalup, chat i domů. Jak je poznáte?

Ve videu na YouTube (kanál Televízia JOJ) uvidíte, jak se můžete zbavit červotoče u vás doma:

Měkké dřevo

Červotoč je poměrně nenápadný brouk. Ale nenechte se zmást, není to žádné neviňátko. Červotoč je totiž vyloženě rodinný typ. Jeho posláním je naklást co nejvíce vajíček do vašeho dřevěného nábytku a zajistit jim tak dostatečnou obživu. Z vajíček se časem vyklubou šestimilimetrové larvy, které mají velký apetit. Prožírají se dřevěnou hmotou a vytvářejí si své chodbičky a bludiště. Nejvíce jim chutná měkké dřevo z jehličnanů, ale nepohrdnou ani topolem nebo břízou. Některé larvy jsou tak drzé, že si troufnou i na tvrdé bukové dřevo.

Jako tikot hodin

Takové komando larev červotoče může odpravit nejen drobný nábytek, ale i celé trámy, schody či podkroví. Proto je potřeba ho včas objevit a vymýtit. Říkáte si ale jak, když veškerá populace vašich červotočů je skrytá za dřevěným povrchem? Kupodivu i tito broučci se dokážou prozradit. A hned několika způsoby. V noci červotoče usvědčí jejich chroupání, které je podobné tikotu hodin. Důkazem přítomnosti červotočí kolonie jsou také takzvané výletové otvory (dírky o průměru 2 milimetrů), kterými se dospělý červotoč dostává ven.

Výletové otvory vypadají jako malé dirky o vrtačce. Zdroj: Profimedia

Nenápadný brouček

Důkazem škodné jsou i samotní škůdci. Potkat dospělého červotoče není tak snadné, ale s trochou štěstí se vám to může podařit. V Čechách existuje spousta druhů červotočů. Mezi nejrozšířenější patří asi 4 milimetry dlouhý červotoč proužkovaný, který má proužky na krovkách. Jindy můžete narazit i červotoče umrlčího, který se pro změnu vyznačuje velkým hnědým tělem a zlatavým odleskem na konci hlavy. Ať tak či onak, každý z těchto broučků vám přinese jen zkázu dřevěného nábytku. A tak je potřeba okamžitě jednat.

Volejte profíka

Jde o speciální přípravek na hubení dřevokazného hmyzu, který seženete v každé drogérii či hobbymarketu. Bohužel problémem bývá jeho aplikace. Pokud dřevo natřete insekticidem, přípravek prostoupí jen do určitých vrstev a kdo ví, jestli červotoče vůbec zasáhne. Proto daleko lepší je zaplatit si profesionály, kteří do napadeného nábytku navrtají otvory a pod vysokým tlakem 30 barů do něj vstříknou hubící látku. Jakmile jí larvy červotoče pozřou, umírají.

Červotoč vypadá nenápadně, ale dokáže napáchat velké škody. Zdroj: Profimedia

Mikrovlnné ozařování

Máte hodně napadený nábytek červotočem? Pak určitě vyzkoušejte mikrovlnné ozařování. Mikrovlny jsou ideálním zabijákem dřevokazného hmyzu a jejich výhodou (zejména u starožitného nábytku) je působení bez jakéhokoliv navrtávání. Dokonce u trámů, které jsou takto ošetřeny, existuje prevence proti červotočům až dlouhých 12 let.

Ocet a pepř

Odborné zásahy bohužel stojí dost peněz. Pokud máte hluboko do kapsy, můžete využít některých z osvědčených přírodních prostředků našich babiček. Oblíbenou zbraní proti červotočům byla směs octa a pepře. Jak si jí namícháte?

Do koncentrovaného octa přidejte přípravek na umývání nádobí v poměru 10 : 1. Nakonec přidejte ještě dávku černého pepře a vše důkladně zamíchejte. Vzniklým roztokem opakovaně potřete napadená místa a mělo by být po problému. Podobně funguje i roztok namíchaný z louhovaného mýdla, černého či bílého koření, česneku, feferonek, horké vody a odvaru ze soli.

Larvu červotoče zničíte chemickými, ale i přírodními prostředky. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.impregnacedreva.cz, www.veselebydleni.cz