Jak se zbavit chlupů v koberci bez vysavače? Našil jsme 9 neznámých způsobů

Domácí mazlíček je nejlepší kámoš pro vás, ale nejhorší pro koberec. Určitě to znáte, neustále dokola uklízet, a ne a ne čisto!

Zdroj: cleanupambition.com, primanapady.cz, www.prozeny.cz

Chlupy všude! Koberec, pohovka, postel, kuchyňská linka, uvařené jídlo..vždy na vás někde vykouknou. Štve vás to, ale vašeho parťáka do života byste nikomu nikdy nedali. To raději budete dokola uklízet, že jo?

Všichni mazlíčci pohromadě – na koberci! Jak vyčistíme chlupy? Zdroj: Profimedia

Vysáváte i 2x denně, ale chlupy na koberci zůstávají. Někdo už to vzdal, nehodlá se tím stresovat, ale ten typ lidí, jako je můj chlap-estét, tak tento typ to budete stresovat do té doby, než bude koberec bez chlupů. Pokud vlastníte vysavač s hubicí přímo na chlupy, možná vám dostačuje. Jestli ne, napíši vám několik fíglů jak s chlupy zatočit.

Stěrka na okna – zní to divně, ale funguje to výborně. Budete potřebovat trochu síly. Stěrkou táhněte po koberci na určené místo, kam budete shromažďovat bordel. Vhodné jsou krátké pevné tahy. Gumové rukavice – navlékněte na ruku, trochu namočte a můžete začít stírat! Chlupy se krásně slepí a pak už jen sbíráte. Houbička na nádobí – funguje podobně jako rukavice, akorát je spotřeba houbiček trochu vyšší.. Lepící válečky – zkuste „převálcovat válečkem“ nejen oblečení nebo pohovku, ale i ochlupacený koberec Pemza – použijte na menší koberce, na celý pokoj bych neměla nervy. Jemně s ní přejíždějte po koberci, chlupy se dostanou nahoru a vy pak jen nadílku seberte. Aviváž – pokud nejste odpůrci zbytečné chemie, připravte si nádobku s rozprašovačem, do ní dejte 3 díly vody a 1 díl aviváže a směs rozprašte po koberci. Nechte půl hodiny schnout a pak přejeďte s luxem. Robotický vysavač – dlouho jsem se mu bránila, nevěřila jsem, že vysaje kvalitně koberec. Překecala mě kamarádka, že ho mají zrovna v akci. Mrkla jsem na cenu a protočily se mi panenky. Ale šla jsem do toho! Od té doby každému vychvaluju tento, mnou milovaný, přístroj, který má snad ve všech domácnostech nějaké pěkné jméno. Moje mamka má Jarouška a můj se jmenuje Ďas. Ceny robotů už jsou dostupnější než kdysi. Gumové koště – to je velká vychytávka! Nemusíte se ohýbat a sedět na bobku. Obyčejný vysavač na chlupy z koberce často nestačí Zdroj: Profimedia Gumové boty – mám je doma jako bačkory. Když sedím na koberci v obýváku a hraji si s prckem, jednu botu sundám, nandám na ruku a stírám koberec. Nestihnu ho vyčistit celý, ale na etapy to jde.

Na závěr ještě maličkost. Stává se, že koberec od chlupů začne zapáchat. Vezměte doma jedlou sodu a s ní koberec posypte. Soda pohltí pachy z koberce jedna dvě! Nejlépe pak využijte nějakou výše popsanou metodu.