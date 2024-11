Trápí vás v bytě nepříjemný zápach po cigaretách? Poradíme vám, jak se nelibého cigaretového kouře v místnosti účinně zbavit.

Měli jste na návštěvě kuřáky a dovolili jste jim výjimečně u vás doma kouřit? Tak to jistě zápolíte se situací, jak tento nežádoucí odér rychle eliminovat. Cigaretový kouř se poměrně brzy nasákne do všech bytových textilií a mnohdy není jednoduché se ho zbavit. Když však znáte některé jednoduché a účinné způsoby, tuto lapálii snadno zvládnete, a to i bez zdlouhavého větrání domu. Máme pro vás hned několik osvědčených rad a tipů!

Jak dostat z domu zápach kouře? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Coffee With Coleman:

Zdroj: Youtube

Multifunkční ocet

Ocet není jen běžným dochucovadlem, velice často se používá jako prostředek k čištění v domácnosti. Navíc je ekologický, nezatěžuje přírodu a doma ho má při ruce téměř každý. A perfektně vám pomůže i při likvidaci nežádoucích pachů.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Ocet není jen běžným dochucovadlem, velice často se používá jako prostředek k čištění v domácnosti.

Ocet a houbička

K tomu, abyste ze svého příbytku odstranili pach cigaretového kouře, vám postačí ocet a obyčejná houbička na nádobí. A jak je přesně použít? Houbičku položte na mělký talířek a polijte ji octem. Následně ji umístěte na vhodné místo v interiéru a nechte působit, nejlépe přes celou noc.

Do rána ocet veškerý nepříjemný zápach pohltí. Tento trik lze použít i na zápach z připáleného jídla, anebo na případnou zatuchlinu. A máme pro vás i další tipy, jak se zbavit cigaretového zápachu!

Jedlá soda

Stejně tak můžete využít účinků jedlé sody. Můžete ji nasypat do misek a umístit po interiéru bytu a nechat působit podobně jako ocet. Soda bikarbona totiž také výborně absorbuje nežádoucí pachy. Stejně tak ji lze posypat na textilie jako jsou koberce, nebo čalouněný nábytek a po nějaké době sodu odstranit z povrchů vysavačem.

close info Profimedia zoom_in Soda bikarbona totiž také výborně absorbuje nežádoucí pachy.

Káva

Cigaretového zápachu vás zbaví i káva, která navíc interiér i příjemně provoní. Lze ji využít ve formě celých zrn, ale i namletou. Použití je stejné jako v předchozích případech.

Aktivní uhlí

Absorpční účinky má také aktivní uhlí. Nasypejte ho do misek stejně jako výše zmíněné prostředky a nechte působit.

Podestýlka

K likvidaci lze v tomto případě použít i podestýlku pro hlodavce nebo do kočičího záchodu. Položte ji v nádobách na různá místa v bytě a opět nechte působit. Kromě zápachu zbaví váš byt i případné nežádoucí vlhkosti.

Pokojové rostliny

K eliminaci kouřového pachu lze využít i některé pokojové rostliny, které mají schopnost čistit vzduch a odstraňovat z něho škodlivé látky. Funguje například fíkovník, tchýnin jazyk, sansevieria, aloe vera nebo břečťan.

