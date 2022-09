Otravný hmyz v bytě: Chytré triky za pár korun vás ho jednoduše zbaví

Trápí vás všelijaký hmyz, jako jsou octomilky, molové či mouchy? Už se chytat za hlavu nemusíte, protože vám poradíme, jak na ně! Těchto pár levných triků vás zbaví otravného hmyzu nadobro.

Mnoho z vás už jistě někdy sáhlo po chemických či elektrických prostředcích. Na rozdíl od přírodních cest, tyto způsoby hubení hmyzu často vypouští do vzduchu insekticidy, které obsahují DDD přípravky. Díky nim hmyz zemře, ale vy po celou dobu tytéž výpary vdechujete a někdy to může mít i negativní následky na lidský organismus. Sáhněte proto raději po ekologičtějších variantách, které působí stejně dobře jako chemie.

Často vynášejte odpadky

Všem je asi jasné, že hmyz se objevuje obvykle v odpadcích. Najdou tam všemožné věci, které jim prostě a jednoduše chutnají. Hmyz si do koše najde cestu vždy, i když je zavřený. Z tohoto důvodu vynášejte odpadky co nejčastěji, ať vám tam zbytečně nic dlouho nehnije.

Octomilky lákají zbytky potravin. Zdroj: profimedia.cz

Také mnoho domácností mívá na stole mísu s ovocem. Pokud víte, že si ho zrovna dát nechcete, raději ho uložte do lednice. Ovoce na stole začne po pár dnech hnít a přiláká tak titěrné octomilky či mouchy. Jídlo, které nesníte, určitě nenechávejte na lince delší dobu. Mělo by to stejný efekt na hmyz jako ovoce.

Čistota je půl zdraví

Některý hmyz se rád živí starou kůží či vlasy. Měli byste mít doma čisto a občas zajet luxem i na taková místa, kam se normálně ani nepodíváte. Vezměte si hadr a všechny poličky jednou za čas utřete. Dbejte rovněž na čistotu okolo postele, jelikož v těchto místech se velmi často objevují všelijací škůdci.

Aromatická vůně bylinek

Existuje několik druhů bylinek, které se hravě dokážou vypořádat s hmyzem. Pomůžeme vám se v nich vyznat a určit, která bylinka je na co nejvhodnější. Levandule je velmi známou bylinkou, která se prodává v malých pytlíčkách. Dává se především do skříní s oblečením, jelikož její vůně vyhání moly. Další plus je, že vaše oblečení bude po ní krásně vonět. Použít se dá také jako repelent proti hmyzu. Stačí si rozemnout květy a lístky levandule v rukách a potřít si tím následně holá místa, kam by mohl usednout nežádoucí hmyz.

Trs levandule si můžete zavěsit kdekoliv v bytě. Zdroj: Profimedia

Hřebíček i jako léčivo

Hmyz, jako jsou mouchy, komáři, vosy či mravenci, hřebíčkem odpudíte s jistotou! Jeho aroma jim přímo škodí. Pokud už ale nějaký ten štípanec máte, odvar z hřebíčku vám pomůže od případného svědění. Působí totiž jako anestetikum. Jako u levandule, tak i z hřebíčku si můžete vyrobit domácí repelent. Ponechte 24 h louhovat hřebíček se skořicí či rozmarýnem v lihu a poté přelijte do rozprašovače. Trochu roztoku také můžete nechat v misce a umístit ho k oknu. Hmyz si ihned nálety do bytu rozmyslí. Další podobné tipy na zbavení hmyzu se dozvíte ve videu.

Rostoucí bylinky na okně

Otravné mouchy odradí máta, šalvěj, yzop, bazalka, afrikán, muškát, libeček, meduňka či ořešákové listy. Nejenže vám do bytu nic nepoletí, ale také je můžete využívat při vaření. Po usušení je použijte do bylinných sáčků, které rozvěste po bytě.

Masožravky jako jasná volba

Máte rádi kytky, ale masožravku ještě nevlastníte? Určitě si ji pořiďte! Krmit ji v podstatě nemusíte, jelikož si ji najde jak létající, tak lezoucí hmyz. Také je velmi zajímavá až exotická na pohled.

Zdroje: dewolf.cz, bydlimekvalitne.cz, youtube.com