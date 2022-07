Zbavte se otravných komárů bez chemie: Využijte jejich slabin, už se nepřiblíží

Hmyz nás během sezóny zlobí, ale zdaleka nejprotivnější jsou komáři. Jak se jim bránit, zbavit se jich a odpudit je? Proti komárům pomohou sítě, repeletny i lapače. Vyzkoušejte, který způsob se bude nejlépe hodit vám.

Komáři jsou krvelačné potvory

Prý nedělejte z komára velblouda! Když vám ale pije krev? Komáry nemá rád nikdo. Jsou to mrňaví upíři, kteří se dokáží dostat do domu pootevřeným oknem vmžiku, ale ven už netrefí. Jak se proti nim obrnit a vyzrát na jejich nenechavé sosáky? Nejúčinnější obranou je zabednění domu. Sítě do oken i do vchodu jsou nejlepším prostředkem, ale ne vždy se hodí. Jak se zbavit komárů bez chemie?

Zábrana proti hmyzu ze síťoviny s magnety je funkčí, ale vydrží jen krátce a není moc pěkná. Zdroj: VPales / Shutterstock

Proti komárům pomáhají pasti i repeletny

Komáry můžete polapit nebo odpudit, způsobů je rozhodně několik, záleží jen na vší volbě. Začít můžete třeba přírodními repelenty v podobě esenciálních olejů či odvarů z koření. Komáři nemají rádi citronelu. Ta je rozhodně číslem jedna, a proto ji používají například výrobci svíček a olejů do lamp, které si můžete zapálit i při posezení venku. Můžete vyzkoušet také mátu, meduňku, šantu kočičí nebo oblíbenou levanduli. Do květináčů na oknech můžete vysadit třeba afrikány nebo bazalku či rozmarýn.

Elektronické plašiče i zvuk z mobilu

Odraďte komáry chytře! Jak? Pomocí elektronických plašičů nebo chytrého telefonu, kam si stáhnete zvuk, který komáří nesnášejí. Vy jej neuslyšíte, ale komárům ultrazvukové zvuky trhají uši, a proto se vašemu domovu vyhnou.

Na odpuzení komárů fungují i mnohé repelenty, svíčky a pachové odpuzovače. Zdroj: Profimedia

Zlikvidujte komáry doma i venku

Další možností jsou pasti, které komáry přilákají a zlikvidují elektrickým šokem. Tyto lampy a pasti jsou všelijakých velikostí i vzhledu a musí mít zdroj energie. Určitě fungují, ale zároveň komáry lákají, proto je neumisťujte přímo k vám, ale do blízkosti venkovního posezení. Můžete je však použít i v uzavřeném bytě ke zneškodnění těch, kteří už nalétali dovnitř.

Pozor na líhně

Pokud vás komáři trápí, zkontrolujte okolí vašeho domu. Každá kaluž, sud s vodou či jezírko jsou líhní. Jakékoli množství stojaté vody komárům vyhovuje a stane se vaším problémem bez konce.