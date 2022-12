Kuna mívá až 3 bydliště: Jak se jí zbavit na půdě i v autě

Usadila se vám kuna v domě? Je dobré se jí co nejrychleji zbavit, než vám poškodí izolaci, rozkouše kabely a vytvoří další neplechy! Máme pro vás účinné triky, které kunu zaručeně vyženou.

Tato malá stvoření mohou mnohdy nadělat víc škody, než si umíte sami představit. Nejraději zalézají do ještě zahřátého automobilu, izolace ve střeše nebo na půdu. Přítomnost kuny poznáte nejen podle čichu, ale i sluchu. Kuna si totiž své teritorium značkuje výkaly a rovněž si hromadí mršiny a jídlo, které je často již shnilé. V noci pak nejspíš také uslyšíte silný dusot, který se bude ozývat ze střechy, po které v noci kuny rády běhají.

Pátrejte v podkroví pomocí mouky

Podívejte se na video, proč je důležité používat pořádný střešní záklop:

Když zpozorujete, že se u vás doma zabydlela kuna, tak je ze všeho nejdůležitější najít díru, kterou se k vám dostala. Takové pátrání provádějte podle jejích stop. Pokud žádné neuvidíte, posypte trochou mouky podlahu v podkroví. Další den se již objeví nějaké stopy, které vás zavedou k místu, kudy se k vám kuna dostává. Pečlivě veškeré otvory utěsněte a odstraňte po kuně zbytky potravy, pokud se tam nějaké nacházejí.

Kuna je citlivá na svůj čich

Nevoní vám přítomnost kuny? Použijte proti ní stejnou zbraň! Rozvěste v místech výskytu naftalinové nebo chlorové tablety, vůně do auta, staré hadry namočené v naftě, anebo postříkejte oblast vodou po holení. O kuně se také ví, že je velmi čistotné zvířátko. Proto můžete zemi posypat chlorovým vápnem, do kterého si kuna naťapká. Ta si pak tlapky olíže a zjistí, že to není nic dobrého, čímž se danému místu bude vyhýbat velikým obloukem.

Kuna je v naší zemi přísně chráněné zvíře. Zdroj: Profimedia

Domácí mazlíček pomůže

Máte doma psa nebo kočku? Pak nemusíte kupovat žádné drahé odpuzovače kun, jelikož jeden se nachází přímo u vás doma. Stačí vzít chlupy svého domácího mazlíčka a pohodit je po půdě. Kuna tak ucítí přítomnost predátora a raději se vydá někam jinam. Stejně tak učiňte i u automobilu, kde chlupy stačí zavěsit pod kapotu. Ušetříte si tak problémy s překousanými plastovými hadičkami a elektrickými kabely.

Šetrné sklopné pasti

Podívejte se na video, jak se podařilo pomocí sklopné pasti chytit jak potkana, tak i kunu:

Sklopné pasti jsou spolehlivou nástrahou, které kunu pouze uvězní, nikoliv zabije. Nastražte past v místě, kde se kuna často vyskytuje. Pak už stačí jen čekat, až se do ní chytí. Vy ji poté můžete odvézt daleko od domova, tedy alespoň 10 km. Pokud past nastražíte, nesmíte na ni zapomenout! Pravidelně ji choďte kontrolovat, zda se zvířátko již nelapilo, aby netrpělo dlouhým vězněním v kleci.

