Jak vypudit potravinové moly ze spíže a šatní ze skříní? Skvělá je levandule

„Potvora jedna! Sežrala mi kus svetru!“ Tak tato slova, která pronesla má babička před více než 30 lety, jsou i v dnešní době stále aktuální. Asi každý člověk moly zná. Ten kdo je zná jen z vyprávění, ať je jedině rád, protože se molů velmi špatně zbavuje.

Zdroj: ark-awa.com, chalupari-zahradkari.cz, finexpert.e15.cz,

Jak se zbavit potravinových molů

Jestli uvidíte u vaší skříně poletovat mola, zbystřete! Mohl by vám v šatníku udělat nemalou paseku. Vezměte všechno oblečení, které máte ve skříni uložené a vyperte ho. Pokud jste líní prát, můžete prádlo pověsit na slunce (paprsky zabíjejí larvy), ale musíte to pravidelně opakovat. Z toho plyne, že je lepší to vyprat.. Ale všechno prát přeci jen nejde. V těchto případech se osvědčilo zabalení nepratelného kousku do igelitu a vložení do mrazáku na jeden týden. Úplně si ale nedokážu představit jak tam rvu norkový kožich.

Tak, máme vyřešené oblečení. Ale je nutné i vyčistit místnost. Připravte lux a hurá do toho a rychle od toho. Vysajte všechno! Koberec, podlahu, skříň nejen uvnitř, ale i zvenku, nábytek. Sáček z vysavače vyhoďte do popelnice, je možné, že v něm jsou vajíčka.

Mol vám může udělat v šatníku pěknou paseku Zdroj: Little Adventures / Shutterstock.com

Levandulový olej

Ještě pořád nejsme u konce. Teď si připravte hadřík, vodu a levandulový olej. Do vody kápněte pár kapek oleje, namočte hadr a celý vnitřek skříně vytřete. Se zavíráním skříně sečkejte. Nechte ji pořádně vyvětrat a uschnout.

Pokud se i přesto moli stále objevují, zkuste zakoupit „lapač molů“, ale jsou na feromonové bázi a přilétnou k vám moli z celého okolí.

Prevence proti molům

Úspěšně jste moly vyhnali? Tak jim příště nedejte šanci se k vám znovu nastěhovat. Tady je pár tipů jak nastěhování předcházet:

Proti molům skvěle působí levandule, kousky mýdla nebo pomerančová kůra

Pravidelně uklízejte, luxujte a větrejte

Pravidelně uklízejte i skříně (po čase se dozvíte, co už vůbec nenosíte)

Prádlo by mělo být vždy naprosto suché a čisté

Čím méně papíru ve skříni, tím lépe

Roztahujte závěsy/žaluzie, moli nesnáší denní světlo

Zavěste do skříně smrkovou větvičku nebo si vytvořte sáček s jehličím

Dalším rozšířeným prevítem je mol potravinový (zavíječ moučný) Zdroj: Marco Uliana / Shutterstock.com

Mol potravinový (zavíječ moučný)

Neexistuje samozřejmě jen mol šatní. Dalším rozšířeným prevítem je mol potravinový (zavíječ moučný), který se vyskytuje nejčastěji v mouce, strouhance, obilovinách, cukru, sušenkách, oříšcích.. Tento mol je daleko rozšířenější než mol šatní. Jeho likvidace dokáže pěkně potrápit.

Můžete si ho koupit už v obchodě v pytlíku s moukou nebo může přiletět otevřeným oknem. Vyplývá z toho jediné. Kontrolujte nakoupené potraviny a skladujte je v uzavíratelných obalech.

Když už se v domácnosti moli vyskytnou, napadené potraviny vyhoďte, vymyjte skříně, vysajte všechny zákoutí a použijte zdravotně nezávadný prostředek proti molům.