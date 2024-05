close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 22. 5. 2024 clock 4 minuty video

Máte doma mravence? Zbavte se jich a už je domů nepouštějte. To zní samozřejmě příliš snadno a ono to snadné je, i když to chvilku potrvá. Základem je čistota a pár triků, jak jim zamezit v šíření a dočista je z domu vypudit.

Mravenci jsou všudezdejší Ferdu ani ostatní mravence doma nechceme. Přiznejme si, že i v záhonech nás zlobí, ale je jasné, že ze zahrady je prostě nevyženete, příroda je příroda a člověk by měl mít také pochopení pro hmyz. Mravenci konec konců nejsou nějakou hroznou škodnou, dokonce v mnohém člověku na zahradě pomáhají. Je ale jisté, že mravenci nemají v domě co dělat a když se rozmohou, opravdu jsou schopni napáchat velké škody. I když na ně různé přírodní repelenty účinkují, jeden repelent často nestačí. Dokonce dvanáct tipů na to, jak se zbavit mravenců, pro vás má autorka příspěvku z YouTube kanálu Zahrada pro radost. Chcete-li se informovat a inspirovat, rozhodně se podívejte. Zdroj: Youtube Jak se zbavit mravenců? Začněte úklidem Pokud už se mravenci k vám domů dostali a pravidelně je nacházíte v různých místech domácnosti, nezbývá, než začít pořádně uklidit a zbavit se všech lákadel, která je k vám domů táhnou. Vezměte si na pomoc také ocet, který zhorší mravencům orientaci, protože jejich pachové stopy smaže. Jestliže u vás mravenci bydlí, velmi rychle zjistíte, do kterých dóziček a krabic se dostanou, a které jsou neproniknutelné. Uklízejte veškeré drobky a zbytky. Nezapomínejte ani na pravidelné zbavování se obsahu odpadkového koše, pokud skladujete někde na povrchu suchý chleba pro domácí zvířata nebo vaječné skořápky, přesvědčte se, že se k nim nemohou mravenci dostat. Zvažte, zda nemůžete jíst dočasně u stolu venku. Je to řešení vhodné jen pro letní období, ale významně vám může pomoci dostat mravence pod kontrolu. Zkontrolujte veškeré vstupy do domu, netěsnící dveře a okna, případně vstupy pod prahem a opravte místa, kudy se mravenci z venku dostávají k vám domů. Také tato místa důkladně omyjte octovou vodou. close info Shutterstock zoom_in Mít mravence v domácnosti představuje opravdu velkou nepříjemnost. Proti mravencům povolejte do zbraně repelenty Mezi repelenty, které mravence silně odpuzují, patří jak esenciální oleje, tak přímo koření. Možná, že budete muset vyzkoušet různé druhy těchto přírodních repelentů nebo je kombinovat, protože nepůsobí stoprocentně a navíc různé typy mravenců konkrétním repelentům odolávají. I kdybyste používali ty nejlepší odpuzovače, pokud bude lákat mravence potrava, účinky repelentů budou jen chabé. Mezi esenciální oleje a koření, které mravencům vadí, patří především tyto: Máta peprná

Eukalyptus

Levandule

Skořice

Hřebíček

Tymián

Černý pepř

Bobkový list

Česnek

Kurkuma

Černý pepř

Bobkový list

Česnek

Kurkuma

Chilli Sypaným kořením lze mravencům likvidovat cestičky a vyhnat je z míst, kde mají hnízdo. Koření se dobře dostane i do spár a škvír ve dřevu i dalších materiálech. Koření se hodí také nechat ve skříňkách, kam mravenci lezou za potravou. Chcete-li použít esenciální oleje, které jsou výrazně silnější, můžete je přidávat do mycích prostředků, ale také je možné na kousek vaty kápnout trochu esenciálního oleje a umístit jej pod nábytek a do míst, kde se mohou mravenci pohybovat, kápnout přímo do vchodu hnízda, atd. Velmi zajímavým prostředkem obrany proti mravencům je také křemelina. Jde o jemný prášek přírodního původu, který hmyz naruší a následně vysuší. V malém množství jej stačí nasypat pod prahy a do míst, kde se v domě mravenci zdržují. Je to pro mravence sice likvidační, nicméně ekologický způsob, jak se jich zbavit například v případě, že žijí za dřevěným obložením obývaných prostor a podobně. Křemelina se používá jako přírodní antiparazitikum a obrana proti škůdcům. Lze ji snadno koupit a překvapivě ji najdete i mezi doplňky stravy, protože obsahuje velké množství dobře stravitelného křemíku.

Zdroje: realsimple.com, pasti.cz

