Jak se zbavit much: Chytré triky našich babiček, aby mouchy neotravovaly

Jednu vyženeme a dvě další se vrátí. Navíc jsou protivné bzučivky ukrutně rychlé a otravné. Při troše snahy ale alespoň jejich počty snížíme na únosnou mez.

Pamatuju si na jedno léto na chatě, kdy moje babička prakticky nepouštěla plácačku z ruky.

Měla jsem svou a babička mi pokaždé ukazovala, jak ještě trochu svižněji a ještě trochu rychleji udeřit, abychom se zbavily dalšího otravného kusu. Mucholapkami jsme měly ověšenou půlku kuchyně, a stejně nás po ránu budil bzukot letících křídel a dotek nožiček na tváři. Místní družstvo zkrátka to léto potřebovalo sousední pole jako pastvu pro stádo krav, navíc bylo vlhko, skoro pořád pršelo a kromě hub se tím pádem urodila spousta much.

Malé létající bzučáky většina z nás nesnáší podobně jako komáry, i když alespoň nevyrábějí svědivé štípance. Dokážou ale zbytečně znehodnotit jídlo a pěkně znepříjemnit spánek, nebo alespoň usínání. Během letních měsíců se jich skoro v každé domácnosti vyrojí víc, než by nám bylo milé. Navíc v době, kdy tu přes den trávíme víc času než kdy jindy. Ale jít na ně s plácačkou už je trochu přežitek.

Sednou na lep

Mucholapky nejsou na první pohled nic vzhledného, ale zároveň jsou velmi účinné. Navíc nepotřebují elektrický proud a můžeme je nechat působit i v době, kdy na chalupě nebo doma nejsme. Kromě klasických válečků s rozmotanou páskou, které si pamatuju z dětství i já a do kterých se tak snadno chytí vlasy, se dnes běžně prodávají také průhledné lapače, jež stačí nalepit na okno.

Odpuzovač odpařuje látku, která hmyzu vadí Zdroj: Shutterstock.com

Modernější variantou jsou elektrické lapače. Malý váleček nebo lucerna mouchy lákají drobným světlem, a pak je spálí na mřížce, která je pod napětím. Lapače fungují poměrně dobře, existují ve variantách do zásuvky i na baterie a lze je použít třeba při posezení na zahradě nebo pod stanem. Velkou nevýhodou ovšem je, že stejně jako mouchy nebo komáry lákají i všechen ostatní hmyz. Pokud se tedy na zahradě daří třeba můrám, je možná lepší se elektrickému lapání vyhnout.

Přírodní odpuzovače

Odradit můžeme mouchy nejlépe nějakým pachem, který nemají rády. K tomuto účelu je možné v každé běžně drogerii koupit odpuzovače, případně elektrické odpařovače. Jejich výhodou je, že dobře fungují a nejsou příliš nákladné, navíc obvykle vydrží celé léto. Většinu z nich ovšem musíme zapojit do elektřiny (i když existují také odpuzovače na baterie) a často také vydávají zápach, který je příliš intenzivní i pro většinu lidí.

Pelargonie prý spolehlivě odradí každou mouchu Zdroj: Profimedia

Jistější je proto sáhnout po přírodních variantách. Mouchy prý zaručeně odpuzují pelargonie – a dost možná proto jsou balkony a okna rakouských horských usedlostí, kolem kterých se pasou stáda krav, osázená zrovna těmito květinami. Stejně tak prý ale nesnášejí vůni afrikánů, jetele, pelyňku, levandule, máty, šalvěje nebo bazalky. A vadí jim i celá řada koření, včetně skořice a hřebíčku. Právě bylinky je proto dobré vysadit pod okna nebo přistavět v květináčích kolem dveří. Pomoct si můžeme i tak, že pár lístků bylinek každý den natrháme a v miskách rozestavíme po bytě. O něco silnější odpuzovač, ale možná příliš silný i pro nás, pak můžeme vyrobit z několika kapek esenciálního oleje citronelly smíchaného s kokosovým olejem.

Okenní sítě dovnitř nepustí mouchy ani komáry Zdroj: Shutterstock.com

Pokud by ani to nestačilo, vyplatí se zvážit instalaci ochranných síti do oken a dveří. Jde sice o vyšší investici, ale nijak závratnou, a především je to ochrana, která dlouho vydrží. A dovnitř se nedostane ani jiný dotěrný hmyz.

Nejlepší je prevence

Ze všeho nejlépe ale nakonec funguje, když mouchám vůbec nedáme záminku, aby se u nás zdržovaly. Chce to trochu plánování a pečlivosti, ale úspěch je zaručen. Navíc tak nenabídneme potravu ani muškám octomilkám a některým dalším druhům hmyzu, které k nám domů láká zdroj potravy. Platí tedy schovávat všechno, co mají mouchy rády, do lednice, dobře uzavřených krabic nebo skříněk. Platí to pro všechno sladké, včetně ovoce bez pevné slupky, které se navíc může pomalu mačkat a začít trochu zahnívat, stejně tak pro zeleninu. Velkým lákadlem jsou také sladké nápoje a ještě víc maso – čím uleželejší, tím lepší. Všechno hotové jídlo, ať jsou to právě upečené buchty nebo uvařený guláš, je potřeba zakrýt alespoň utěrkou (třeba dokud je horké), případně dobře těsnící pokličkou či uložit uzavřené do lednice nebo spíže. Prodávají se i rozkládací síťové poklopy. A pozor, pro mouchy jsou stejně lákavé zbytky. To znamená mýt nádobí hned po jídle a po vaření a častěji vynášet koš, především pokud v něm jsou třeba obaly od masa nebo jeho zbytky. Čím méně toho doma bude, tím dřív se mouchy odletí radovat jinam.

Mouchy přitahuje hnijící maso nebo zelenina Zdroj: Shutterstock.com

NEJVĚTŠÍ LÁKADLA

Mouchy přitahují i některé věci, které by nás možná hned nenapadly. Proto je lepší dobře je zabalit a pečlivě schovat.

Hnijící maso nebo zelenina . Stačí počínající stupeň kažení a mouchy si rychle najdou místo, kam mohou klást vajíčka. Z nich se pak až příliš rychle vylíhnou maličké larvy a z nich další spousta much.

. Stačí počínající stupeň kažení a mouchy si rychle najdou místo, kam mohou klást vajíčka. Z nich se pak až příliš rychle vylíhnou maličké larvy a z nich další spousta much. Zbytky . Na talířích, v hrncích, ale i v koši. Běžný odpad je proto dobré vynášet v létě častěji, nečekat až na plný koš. Totéž platí pro kompost, pokud ho máme, ale i ten bychom raději měli nechávat zavřený, aby se v něm mouchy nemnožily víc, než se nám líbí.

. Na talířích, v hrncích, ale i v koši. Běžný odpad je proto dobré vynášet v létě častěji, nečekat až na plný koš. Totéž platí pro kompost, pokud ho máme, ale i ten bychom raději měli nechávat zavřený, aby se v něm mouchy nemnožily víc, než se nám líbí. Sladké nápoje . Otevřené lahve, stejně jako nalité sklenice nebo jen zbytky v nich. Pozor si musíme dávat na všechno, co není pouhá voda, tedy i na čaj, kávu, samozřejmě pivo, víno a sladké limonády.

. Otevřené lahve, stejně jako nalité sklenice nebo jen zbytky v nich. Pozor si musíme dávat na všechno, co není pouhá voda, tedy i na čaj, kávu, samozřejmě pivo, víno a sladké limonády. Psí a kočičí granule. Případně jiné pochutiny. Mouchy láká podíl masa, který v nich je. Proto bychom je měli uchovávat v uzavíratelné nádobě a po každém jídle vymývat misku.

Zdroj: Časopis Receptář