Jak se zbavit myší: Ingredience za pár korun je nepustí přes váš práh

Podivné chroupání večer u televize vás zvedne z křesla, protože partner žádné křupky zrovna nekonzumuje. Myš! Co teď? Jak ji dostat pryč a naznačit dalším, že sem mají vstup zakázán?

Léto, krásné počasí, otevřené dveře do domu a myši mají volný přístup do našich obydlí. Jestliže najdou myši skulinku do domu či bytu, najdou si také většinou dokonalou skrýš a vy ani nevíte, že máte nové nájemníky. To ale zjistíte v zápětí, kdy nacházíte rozkousané nejrůznější věci, myší bobky a zanedlouho ucítíte i odér myší moči, který je vskutku dost nepříjemný a výrazný.

Jakmile na tyto indicie narazíte, nečekejte na nic a jednejte. Myši se sice některým lidem mohou zdát roztomilé, ale takovýto hlodavec nemá v domově člověka co pohledávat. Samozřejmě nemáme na mysli myšky, které si přinesete ze zverimexu jako domácího mazlíčka. Nastěhovaná cizí myš může být pro člověka nebezpečným tvorem. Nejenže může rozkousat kabely nebo izolaci, ale kontaminují potraviny výkaly a mohou přenášet mnoho nemocí.

I když se vám může zdát myš roztomilá, doma ji rozhodně nenechávejte. Zdroj: Wizard Goodvin / Shutterstock

Myš domácí

Myš je schopna velmi rychlého množení. Za rok stihne až osm vrhů s cirka šesti prťaty, která se rodí holá, ale už ve svých šesti týdnech života se dokážou opět rozmnožovat. Dostat se do domu pro ně není moc velký problém, protože jakmile objeví skulinku o velikosti jednoho centimetru, protáhnou se. Jelikož je myš všežravec, zkonzumuje vše možné i nemožné. U lidí se mají jako „prasata v žitě“, neboť je to pro ně takový velký švédský stůl plný překvapení. Kdo by se tak mít nechtěl, že.

Pasti

Pasti jsou vhodné při výskytu jedné myšky. Při větším počtu jedinců není chycení všech moc pravděpodobné. Pokud chcete takovou past instalovat, myslete na to, že je zákonem dáno, že myš nesmí trpět, proto jsou také zakázány určité typy pastiček. Vyhněte se pasti s lepem nebo pasti čelisťové. K sehnání samozřejmě jsou, ale od roku 2004 se nesmějí používat. Také je uvedeno, že se myš nesmí ani utopit. Do pastí umístěte něco hodně aromatického, například salám, čokoládu, vanilkový cukr nebo oříšek.

Pastiček je na trhu řada, ale vybírejte pouze mezi těmi legálními. Zdroj: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com

Hadí výkaly

Had a myš, to je spojení, u kterého víte předem, co se bude dít. Had je pro myš přirozeným nepřítelem a jeho výkaly v ní nevyvolají moc dobré pocity. Proto můžete zkusit zakoupit hadí výkaly ve zverimexu a rozmístit je tak, aby to neotravovalo vás, ale myši ano.

Plašičky

Výběr plašiček je vcelku rozsáhlý. Sáhnout můžete po ultrazvukové plašičce, která je v dnešní době asi nejrozšířenější. Máta myším zapáchá, pěstujete ji na zahrádce a udělejte si z ní olej, který se vám bude na zaplašení myší hodit. Zdroj: Shutterstock.com

Přírodní vůně

Pro většinu lidí vůně, pro myši dokonalý smrádek. Mátovému oleji se myši vyhýbají obloukem. Stačí, když do něj namočíte vatové tamponky a rozmístíte na místa, kde jste slyšeli podivné zvuky. Lze si připravit i mátový sprej, který smete dvě mouchy jednou ranou - vám provoní domov a myši se dají na ústup.

Babské rady

Možná budete nejprve chtít vyzkoušet babské rady, než se pustíte do větší akce, proč ne. Myšky by měl odpudit také česnek, listy z ořešáku, hřebíček, chilli nebo levandule. Mezi prádlo se doporučuje dát silně voňavé mýdlo.

