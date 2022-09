Jak se zbavit myší? Funguje chleba na špeku i čokoláda

Na obrázku můžou vypadat roztomile a kdo by ostatně nemiloval myšáka Mickeyho? Jenže když se dostanou domů, hledíme je zase co nejrychleji vyvést.

Ta scéna je jak z filmu, nejspíš proto, jak moc je obvyklá a pravdivá. „Jednou večer jsem seděla v posteli, četla si a nad hlavou slyšela obvyklé ťapkání,“ vypráví sousedka. „Trocha hryzání a najednou se mi chundelatá kulička propadla z půdy přímo na hlavu.“ Následoval lov (neúspěšný), hodiny hledání (neúspěšného) a nakladení nových pastiček (částečně úspěšné). Myši patří k lidským obydlím odjakživa. Najdou v nich snadný zdroj obživy, ale taky teplé místo, kde se mohou schovat před zimou, případně i vyvést mláďata. Doma je ale nikdo nechce. Když pomineme rozkousané jídlo i textilie, z nichž si pak dělají pelech, nechávají po sobě všude výkaly a zápach z potřísněných míst je tak odolný, že se někdy nevyřeší ani opakovaným čištěním a praním. Co z toho vyplývá? Ideální je myším zabránit, aby se dovnitř dostaly. A když už se to stane, zasáhnout rychle a efektivně.

Prevence, nebo útok?

Způsob lovení myší bychom měli volit nejlépe podle toho, jak moc už se v domě zabydlely. Pokud jde skutečně o pár myší, můžeme s klidem vsadit na klasické pastičky. Někdo se jejich používání bojí, ale s trochou šikovnosti jde o nejúčinnější nástroj hubení náhodných kousků i výzvědné jednotky. Měli bychom je rozmístit na několik míst, nejlépe podél stěn a také do cestiček a míst, kudy se myši dostávají do domu – pokud už jsme je tedy stihli odhalit. A když nabídneme v různých pastičkách různé druhy návnad, šance na úspěch ještě zvýšíme.

Myším stačí jedna jediná přehlédnutá škvíra u vás doma a mršky se nežinýrují a máte je doma. Zdroj: profimedia.cz

Něco jiného ovšem je, pokud se u nás usadila celá myší kolonie. Na tu by byly pastičky nejspíš krátké, je potřeba zaútočit se silnějším kalibrem. Právě v tu chvíli, pokud toužíme po rychlém a spolehlivém výsledku, je dobré zvážit přivolání deratizátora. Ten nejspíš umístí speciální deratizační staničky, tedy boxy s jedovou návnadou, případně je doplní dalšími pastmi a nástrahami, jako jsou parafínové bloky.

Schovat a utěsnit

Preventivních opatření, které myši odradí, je celá řada. Na chatě, kterou neobýváme trvale, a navíc je na samotě, se asi nejvíc budou hodit v kombinaci s pastičkami instalované ultrazvukové nebo pachové plašiče. Naopak ve vesnici nebo domě, kde jsme častěji či trvale, se možná ještě víc osvědčí prostá přítomnost predátorů. Většinou stačí jen pach koček a psů, který myši nesnášejí, a u vesnických koček se můžeme spolehnout, že si na myši s radostí počíhají. I když se nám na druhou stranu může snadno stát, že si „hračku“ přinesou domů, a protože je rozptýlí něco jiného, vypustí ji, často zraněnou, třeba uprostřed obývacího pokoje.

Myši dokážou zničit víc než je zásoby jídla. Zdroj: Landshark1 / Shutterstck

Stejně tak bychom neměli myším zadávat důvod k tomu, aby se u nás zdržovaly. To se ovšem snadněji řekne, než udělá. Potraviny nejspíš schováme snadno. Co nepatří do lednice, může být v dobře těsnící spíži nebo jiné skříňce. Ale matrace, polštáře, křesla, případně jiné textilie, které myši s oblibou používají k tvorbě hnízd? Ty asi schováme těžko.

Jako nejúčinnější řešení se proto ukazuje to, které není zrovna snadné – ucpat a utěsnit všechny přístupové cesty. Pokud se právě nechystáme na generální rekonstrukci, pak alespoň zkontrolovat všechny dveře a okna i rozvody a třeba kanalizaci, pokud to jde. Odborníci pak nedoporučují ucpávat je montážní pěnou, kterou hlodavci snadno rozkoušou, ale skutečně je zazdít nebo utěsnit speciálním přípravkem proti myším.

Pakt o neútočení

Možná nejlepší je udělat to nakonec jako naše sousedka – uzavřít s myší rodinou něco jako pakt o neútočení. Tam, kde se pohybují lidi, na ně čekají pastičky a další nástrahy, které jim zabydlení znesnadní. Na jaře a na podzim, kdy myši pořádají největší nájezdy, pečlivě uklidí veškeré potraviny. Ale snahu vyhnat je úplně z půdy, nebo snad ze stodoly už sousedi vzdali. Nedávají sem věci, které nechtějí mít znehodnocené myšími výkaly nebo ohryzané. Případně je zavřou do beden a zásuvek, kam se myši opravdu nedostanou. A ostatně ani tahle dohoda není pro myši tak úplně výhodná. Kočky z celé vesnice už totiž dávno vědí, kam se za nimi snadno dostanou.

Klasické dřevěné pastičky s kovovým mechanismem se mohou zdát zastaralé, jsou ale efektivní Zdroj: 279photo / Shutterstock.com

Jakou pastičku?

Klasické dřevěné pastičky s kovovým mechanismem se mohou zdát zastaralé. Oproti novějším plastovým jsou ale mnohem efektivnější. Zabíjejí spolehlivě a rychleji, jen výjimečně se stane, že myš ještě dlouhou dobu s pastí běhá kolem nebo nedejbože zaleze někam, odkud ji budeme obtížně dostávat. Lákavě mohou vypadat také lepové pastičky. U nás je ale jejich použití zakázané, částečně i proto, že v nich hlodavci stráví velmi dlouhou dobu, než skutečně zemřou.

CO MYŠÍM CHUTNÁ

I když nás jako první nejspíš napadne sýr, pro líčení do pastiček se příliš nehodí – snadno se totiž dá vyvléknout a lákavý navíc zůstává jen krátkou dobu, protože jakmile oschne, už tolik nevoní. Většina úspěšných lovců přísahá například na kostičky chleba opečeného na špeku. Stejně úspěšně a s menším úsilím ale můžeme nalíčit třeba čokoládu nebo salám. A u nás doma se třeba nejvíc osvědčují čtvrtky nebo půlky vlašských ořechů.

Titulka Receptář září Zdroj: VLMedia

Zdroj: Časopis Receptář