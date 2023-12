Skoro jako Tom a Jerry! Jenže tuhle ani žádnou jinou myš do domu asi nechcete. Jak vyhnat myši se můžeme poučit už od našich předků. Co na ně používali?

Řádí u vás myš?

Také se u vás přemnožily myši? Máte pocit, že jste se s myšáky ocitli v laboratoři, jen teď nevíte, jestli chováte myši vy nebo nenechaví hlodavci chovají vás? Mají přesilu? Nemilosrdně hlodavce zlikvidujte nebo je alespoň polapte či jinak vystrnaďte z domu!

Myš je roztomilé zvířátko do okamžiku než zjistíte, co všechno poškodila, případně kolik zatím dokázala zplodit potomků. Možná si říkáte, že stačí mít kočku. Teoreticky ano. Kočku sice myš v bytě velmi zajímá a určitě ji dokáže i lovit, ale také si s ní ráda pohraje a je schopná vám ji domů polomrtvou přinést, aby se pochlubila úlovkem. Kočka sice může pomoci, ale rozhodně na ni nelze spoléhat v domácnosti zastavěné nábytkem.

Pokud se hlodavci dostanou do až příliš jednoduše proniknutelného šasi myčky, pračky nebo jiné spotřebiče, budete je do smrti proklínat. Jak tedy na hlodavce? To vám poví také v tomto příspěvku z pořadu Polopatě, který pochází z YouTube kanálu Protect Garden CZ.

Jedy a pasti na myšáky!

Odpovědí na to, jak se zbavit myší, není vždy jed. Jedové návnady v podobě sáčků s otráveným zrním fungují a velmi dobře, ale mohou je najít nejen děti, ale i vaše domácí zvířata. Použitelné jsou proto v místech, kam se nikdo nedostane nebo se často nevyskytujete, například na půdě nebo ve sklepě, garáži a podobně. Další možností je také umístit sáčky do krabičky s otvorem, aby byl přístupný jen hlodavcům.

Po domě lze také rozmístit pasti, ale může to být podobně problematické, jako v případě použití jedu. Nicméně, odchyt či přímo likvidace pomocí pastí, je velmi účinným a definitivním způsobem.

close info Shutterstock, Sebastian Duda zoom_in Myši lidé dříve vypuzovali z obydlí také bylinkami a kořením.

V minulosti se používaly i bylinky

Myším ale také vadí různé pachy, a právě těmi je vyháněli lidé v minulosti nebo se spíš pomocí různých vůní bránili myší invazi preventivně. V místech, kudy se mohou myši dostat dovnitř, ale také kde by se mohly pohybovat, můžete nechat snítky a pytlíky s konkrétními bylinkami. Vysadit je můžete také v okolí vstupu do domu a sklizené bylinky následně rozmístěte doma.

Myším vadí velmi aromatická levandule, rozmarýn nebo máta. Voňavá fialková květina byla snad nejoblíbenějším prostředkem. Po řezu jí bylo hodně a voněla rok i déle.

Levandulí nebo jinou bylinkou naplňte prodyšné pytlíky nebo třeba starý povlak na malý polštář a umístěte je na dno skříněk i za ně. Obdobně můžete využít i esenciální oleje, které jsou koncentrované, a proto vám postačí jen pár kapek na vatovém tampónku, které rozmístíte stejným způsobem. Krom zmíněných bylin můžete použít esenciální oleje eukalyptové nebo citrusové.

Další možností je také použití silného nálevu z pálivé papriky. Koření nebo nasekanou čerstvou pálivou papriku nechte minimálně den ve vodě macerovat a pak vodou vystříkejte místa, kde se myši mohou zdržovat.

Pro vypuzení myší se také dříve používal bobkový list nebo hřebíček. Podobně jako u kun, také myši lidé vyháněli naftalínovými tabletami. V neposlední řadě se hodí také vědět, že pokud chcete myším zabránit ve vniknutí na jinak dostupná místa, můžete vstupní štěrbinu vyplnit ocelovou vlnou. Myši se přes ni neumějí prokousat.

