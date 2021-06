Jak se zbavit myší v bytě: Toto jsou nejúčinnější babské rady

Slyšeli jste chroupání za skříní, našli ve špajzu myší bobky nebo máte nakousané potraviny či balíčky s rýží a těstovinami? Pak jde s největší pravděpodobností o nevítaného myšího hosta, který se zabydlel u vás doma. Jak se ho co nejdříve zbavit za pomoci babských rad? Inspirujte se!

Asi nikdo z vás by nebyl rád, kdyby se u něj doma zabydlela myš. Pokud to ale přece jen někdy někoho z vás potká, nezoufejte, existuje několik rad, jak se jich rychle a účinně zbavit. Ať jsou tito hlodavci jakkoliv roztomilí, pamatujte také na to, že jsou špinaví a přenáší nejrůznější nemoci. Zbavte se jich tedy rychle!

Nejprve musíte zjistit cestu, kterou se k vám myš dostala. Vytipujte si možnosti, a pak na zem nasypte mouku, abyste poznali podle stop, zda tamtudy opravdu hlodavec chodí. Také musíte utěsnit spáry, okna i otvory, které jsou možnými přístupovými cestami pro tyto malé hlodavce.

Rájem pro hlodavce je nepořádek a pokud se vám někde válí zbytky jídla, pro myši to znamená jediné, možnost se pořádně najíst a udělat si zásoby na zimu. Nejlepší prevencí je tedy čistota a úklid. Zbytky jídla vyhazujte vždy do popelnice nebo na kompost, pravidelně vyklízejte špajzku a trvanlivé potraviny mějte zabezpečeny v uzavíratelných nádobách.

Pokud se vám i přesto, že budete tyto zásady dodržovat, do bytu či domu nějaká ta myška dostane, přinášíme vám několik rad, jak se jí zbavit:

Klasické pastičky

Klasikou jsou pastičky, které si nastražíte do spíže. Jsou efektivní, levné a výsledek vidíte hned. Existuje jich několik variant. Kromě známých dřevěných, také celoplastové, nebo dokonce odchytové klícky, které myš nezabijí a vy ji můžete po odchytu odnést na pole či do lesa a pustit. Myslete však na to, že myš si cestu pamatuje a mohla by se k vám klidně vrátit.

Odežeňte je vůní

Babské rady hlásají, že tam, kde je cítit heřmánek, levandule, řebříček, máta, vratič či česnek, myš nevleze. Také prý nesnáší ani prostředky proti molům jako jsou vonné tyčinky, postřiky i bločky do šatníku.

Plašiče a odpuzovače

Modernější metodou jsou ultrazvukové a pachové plašiče. U těch ultrazvukových je velká výhoda v tom, že je lidské ucho neslyší, ale nevýhoda zase ta, že ultrazvukové vlny neprochází přes zeď. Je tedy nutné plašičku instalovat v každé místnosti. Ty se stanou pro hlodavce natolik nesnesitelné, že váš domov opustí.

Využijte jejich nepřátele

Co takhle pořídit si kočku, psa nebo využít sil jiného predátora, který vás může myší zbavit? Mluvíme třeba o sovách nebo dalších dravých ptácích. Nejideálnější je však samozřejmě kočka, které fungují instinkty tak, jak by měly. Ta dokáže váš dům dostatečně ochránit a hlodavci si poradí jedna dvě. Někdy stačí, když myši cítí pouze její pach a tomuto teritoriu se obloukem vyhnou. Koupit si můžete i hadí výkaly ve zverimexu. Had je totiž přirozeným nepřítelem hlodavců.

Kaše se střepy

Poněkud brutálnější metodou je kaše se střepy. Z uvařených brambor udělejte kaši, přisypte do ní střepy a položte ji na dobře dostupné místo, kde si na ní myš bude moci pochutnat.

Lidské vlasy

Stejně jako zvěř v lese, i myši odpuzují chuchvalce lidských vlasů. Rozložte je tedy na místa, kde se myši vyskytují a vyčkejte, zda je odpudí a ony si k vám už netroufnou.

Nevábný mix vůní

Uvařte heřmánkový čaj, prolisujte do něj česnek a nechte čajový sáček nasáknout touto vůní. Následně sáček usušte a položte na místo, kde se podle vás myš vyskytuje. Do pár dní bude pryč.

Nástraha z roličky

Dalším trikem, který můžete vyzkoušet, je past z roličky od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek. Nastražte ji na kraj stolu a na její okraj dejte návnadu jako sýr, čokoládu nebo oříšek. Pod roličku dejte kyblík s trochou vody. Myš si tam půjde pro dobrotu, spadne do kyblíku a utopí se.