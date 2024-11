Podzimní a zimní měsíce často přinášejí do domácností nevítané hosty – myši hledající teplo a úkryt. Tyto malé hlodavce lze ovšem odradit bez chemie a jedů, které nejsou vhodné pro děti ani domácí mazlíčky. Stačí využít sílu přírodních esencí, které jim vůbec nevoní.

Na video od Add, Mix, Bake! s tipem, jak udržet myši dva kilometry od domu, se podívejte na YouTube:

Jak vonné tyčinky odpuzují myši

Jednoduché řešení, jak se zbavit myší, leží v použití vonných tyčinek s intenzivními vůněmi. Esence máty, levandule či eukalyptu myším nevoní, což lze využít jako přirozený odpuzovač. Umístění vonných tyčinek do míst, kde myši mohou vniknout do domu, je dostatečnou prevencí. Tyto vůně znepříjemňují myším život, takže se raději rozhodnou hledat útočiště jinde.

Přírodní odpuzovače jako lepší alternativa

Chemické prostředky často obsahují toxiny, které jsou škodlivé nejen pro myši, ale i pro domácí mazlíčky a malé děti. Přírodní vonné tyčinky představují alternativu bez negativních vedlejších účinků a zároveň dodávají domovu příjemnou atmosféru. Navíc jsou snadno dostupné a jejich použití zvládne opravdu každý. Stačí umístit tyčinky do míst, kudy myši pravděpodobně projdou – kolem dveří, oken a dalších potenciálních vstupních bodů.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zbavit se myší v domácnosti nemusí být těžké

Další tipy na prevenci

Kromě vonných tyčinek je dobré myslet i na další způsoby, jak předcházet vniknutí myší do domova. Pravidelné utěsnění štěrbin a mezer ve zdech a kolem dveří je důležitou prevencí. Příjemný domov můžete obohatit i o živé rostliny s odpuzujícím efektem, například mátu nebo levanduli, které myši také nelákají. Čistota, pravidelné uklízení zbytků jídla a udržování pořádku v okolí domu navíc snižují atraktivitu prostoru pro myši.

Vonné tyčinky s přírodními esencemi jsou tedy skvělou prevencí proti myším, které hledají teplo v domácnostech v chladných měsících. Jejich silná vůně odradí myši od vniknutí do domu, a zároveň domovu dodají příjemnou atmosféru.

No a pokud by nebylo zbytí a myši by se i přes veškerou snahu do domu dostaly, vždy lze využít profesionálních služeb. "Deratizaci provádíme pomocí speciálních nástrah, kterým se říká staničky. Jedná se o různě velké boxy s návnadou, které naši pracovníci vhodně rozmístí po zamořeném objektu. Návnada myši v brzké době přiláká, a jakmile se do nastražené pasti jednou chytí, už se nejsou schopné dostat ven," prozrazují odborníci z deratizační firmy.

