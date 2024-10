Uklízení domova může být zdánlivě nekonečným bojem. Přesto je zbavení se nepořádku mnohem jednodušší, než se zdá, stačí totiž dodržovat metodu „slona jezte po kouskách“. Většina lidí totiž dělá při úklidu stejnou zásadní chybu: začínají velkými úkoly, místo aby si rozdělili práci na menší zvládnutelné části.

Jedním z nejefektivnějších přístupů k úklidu je princip „slona jezte po kouskách“. Místo toho, abyste se pokusili zvládnout celý úklid najednou, rozdělte si úkoly na malé části. Zaměřte se vždy na konkrétní oblast, jako například jednu poličku nebo skříňku. Tento přístup zajišťuje, že se postupně zbavíte nepořádku, aniž byste se cítili přetíženi.

Na video od Clutterbug s tipy, jak získat čistý a uklizený domov, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Jedním z hlavních problémů je, že většina Čechů se snaží zvládnout vše najednou, což vede k rychlému vyhoření a pocitu, že úklid nikdy neskončí. Klíčem je rozložit si úkoly do zvládnutelných fází a vyhradit si na úklid dostatečný čas.

Důležitost rychlého rozhodování

Dalším důležitým pravidlem je rychlé rozhodování. Mnozí lidé stráví příliš mnoho času rozhodováním, co si ponechat a co vyhodit. Tato nerozhodnost vede k tomu, že se hromadí věci, které již nejsou potřebné. Doporučuje se používat pravidlo „pokud to nepoužívám alespoň jednou za šest měsíců, zbavím se toho“. Tímto způsobem se vyhnete hromadění nepotřebných předmětů.

Rychlé rozhodování pomáhá nejen při samotném úklidu, ale také zabraňuje vzniku nového nepořádku. Pokud věci rychle vyhodíte nebo darujete, nedovolíte jim, aby se zbytečně hromadily.

Zbavte se nepotřebného bez zbytečných emocí

Lidé mají často tendenci udržovat si věci kvůli emocionálnímu napojení. Ale pravdou je, že většina věcí, které hromadíme, nemá pro náš každodenní život žádnou skutečnou hodnotu. Pokud něco nepoužíváte nebo na to nepomyslíte alespoň jednou za šest měsíců, pravděpodobně se bez toho obejdete. Odborníci doporučují nechat si jen ty předměty, které jsou skutečně užitečné nebo mají pro vás velký osobní význam.

V procesu úklidu je klíčové se zaměřit na funkci a ne na emoce. Pokud budete příliš připoutáni k nepotřebným věcem, nikdy se neosvobodíte od zbytečného nepořádku.

close info Krakenimages.com / Shutterstock zoom_in Úklid se musí stát nedílnou součástí vašeho života.

Vytvořte systém, který vám bude fungovat

K úklidu je důležité přistupovat systematicky. Pokud například zjistíte, že nějaký prostor se stále znovu a znovu zaplňuje nepořádkem, je čas změnit svůj přístup. Vytvořte jednoduchý systém pro každodenní udržování pořádku, například odkládací místa pro nejčastěji používané věci. Vyhnete se tak hromadění nepořádku a úklid nebude tak velkou výzvou.

„Můj systém spočívá v tom, že nevytvářím nepořádek. Takže špinavý talíř buď rovnou opláchnu, nebo ho dám do myčky. A to je třeba naučit celou rodinu,“ prozrazuje další trik oblíbená influencerka Kateřina Brožová.

Uklízení jako zvyk

Uklízení by nemělo být jednorázovým záchvatem. Vytvoření návyku je klíčem k udržení čistoty a pořádku. Doporučuje se každý den věnovat úklidu alespoň 15 minut, aby se domácnost udržovala průběžně čistá. Tento malý časový závazek vám ušetří spoustu energie v dlouhodobém horizontu.

Zdroj: www.youtube.com, www.prozeny.cz, www.ceskyrozhlas.cz