Octomilky, vinné i banánové mušky zmiznou. Na každé zabírá něco jiného

Teplé počasí v domácnostech nesvědčí čerstvému ovoci. Rychleji se kazí a jeho vůně láká otravný hmyz. Řeč je o octomilkách. Jakmile se k vám tito nezvaní hosté nastěhují, vystrnadit je z kuchyně je mnohdy nadlidský úkol. Naštěstí pro vás máme pár zaručených tipů, jak se mušek zbavit. Na každý druh platí něco jiného.

Stačí zbytky jídla nebo i jen malinko naťuknuté ovoce. Mušky okamžitě ucítí jejich vůni a berou ji jako pozvánku na domácí hostinu. Octomilky, vinné i banánové mušky, jsou velmi drobný a v podstatě neškodný hmyz. Nejsou zdravotně závadné, ovšem mohou přenášet plísně a bakterie a jejich přítomnost umí pořádně znepříjemnit den. Co na ně platí a jak se jich bezpečně zbavit?

Rychlá akce

V první řadě je dobré jednat opravdu rychle. Mušky mají neuvěřitelnou schopnost množení. Jakmile doma spatříte jednu jedinou, okamžitě zbystřete a dejte se do akce. Během dne jich totiž v kuchyni můžete mít celé hejno. Nejlepší je k sobě mušky vůbec nelákat. To znamená pečlivě kontrolovat ovoce, které máte volně v místnosti, zda je v dobré kondici a neuhnívá.

Pravidelně vynášet odpadky a nenechat je stát v koši několik dní. Zvlášť, pokud jste do něj vyhodili zbytky ovoce, zeleniny, nebo něčeho, co snadno zkvasí. Stejně tak věnujte pozornost odpadu u dřezu, kde snadno ulpí zbytky. Jejich pach, pro nás třeba naprosto neznatelný, mušky cítí na míle daleko a mohou se po něm utlouct.

Zapomenutý kousek ovoce? Octomilky se objeví během chvilky. Zdroj: SUPAPORNKH / Shutterstock.com

Kontrola květináčů

Octomilky jsou z drobných záškodníků asi nejhouževnatější a nepohrdnou prakticky ničím. Rády si pochutnají i na přemokřené hlíně v květináčích rostlin. Jestli vypozorujete kolem svých pokojovek až moc rušno, odepřete jim na chvíli zálivku, nechte jejich substrát vyschnout a zapíchejte do něj pár stroužků česneku, jehož odér octomilkám nevoní. Po čase stroužky nezapomeňte vyměnit za čerstvé.

Lapače na mušky

Na všechny tři druhy mušek můžete vyrobit důmyslné lapače. Potřebujete malou sklenku a papírový trychtýř, který si snadno vyrobíte z archu papíru. Trychtýř by měl mít na konci malou díru, kterou se dostanou mušky k návnadě. Do sklenky umístěte návnadu podle toho, kterých mušek se hodláte zbavit. Na octomilky bude platit trocha vína nebo octu.

Na vinné mušky zase spolehlivě zafunguje trocha balzamikového octa smíchaná s cukrem, na banánové mušky zase kousek přezrálého ovoce zalitého vodou. Návnady umístěte do sklenky a tu utěsněte papírovým trychtýřem tak, aby užší konec směřoval dolů do sklenky. Mušky omámené vůní dobroty si cestu do sklenky bezpečně najdou, ovšem ven už se nedostanou.

Nastražte pasti, mušky naláká voňavá návnada, ale cesty zpět už nebude. Zdroj: Shutterstock.com

Sprej proti hmyzu

Na drobné otravné mušky funguje i obyčejný sprej proti ostatnímu hmyzu. Ovšem vyhněte se jeho stříkání v oblasti s potravinami. Toto řešení je vhodné spíš pro obývací pokoj nebo pro dezinfekci odpadkového koše. Dřez a kuchyňské povrchy můžete potřít klasickou Alpou, alkohol v ní mušky spolehlivě usmrtí, stejně jako jejich vajíčka.

Masožravky jsou důvtipným řešením. Potěšíte se novými rostlinami a ony vás zbaví problému s muškami. Zdroj: Shutterstock.com

Rozšiřte arzenál rostlin

Zní to zvláštně. Když substrát je pro mušky velkým lákadlem, zaměřte se na masožravky. Tyto rostliny nepohrdnou kdejakým hmyzem a na octomilkách, vinných a banánových muškách si pochutnají také. Navíc spojíte příjemné s užitečným. Budete mít důvod ke koupi nových rostlin a ony udělají špinavou práci za vás.

