Octomilky jsou maličké, ale urputné. Jak se jich zbavit a vyhnat je z vašeho domova pomocí repelentních bylinek, které nám voní, ale octomilkám nejdou pod nos?

Otravné octomilky jsou i ve vesmíru

Už z jejich názvu je patrné, že milují ocet, respektive kvašení, a proto také ovoce či zeleninu. Octomilky se proto vyskytují všude tam, kde je na pultech a v košících ovoce a zelenina. Zatímco nás v kuchyni otravují, laboratorně jsou octomilky pěstované k různým pokusům, protože mají velmi krátký životní cyklus a rychle se množí.

Z tohoto důvodu se dokonce dostaly i do vesmíru. Momentálně jsou i na Mezinárodní vesmírné stanici součástí experimentů. Kdo by to byl řekl, že si bude chtít vzít člověk octomilky s sebou!

Trápí vás v kuchyni nenechavé octomilky? Zbavit se jich bývá běh na dlouhou trať. Ale nemusí! Zkuste tyto tipy a triky, které by je měly zahubit a vyhnat.

Prevence proti octomilkám je nejdůležitější

Mezi běžné rady, kterými je dobré se řídit, rozhodně patří odstranit ovoce či zeleninu z míst, kam se mohou octomilky dostat. Pokud je stále chcete skladovat na kuchyňské lince nebo na stole a nehodí se je dávat do uzavíratelné krabice, zvolte síťku nebo poklop potažený jemnou záclonou, která sice nechá skladované plody dýchat, ale hmyz se k nim nedostane.

Dalším místem, kde se mohou směle množit, je také odpadkový koš případně nádoba, kde skladujete dočasně odpad na kompost. Co s nimi je nasnadě. Odpad odstraňte a uzavírejte, aby se k případným zbytkům octomilky mohly snadno dostat.

Voňavými bylinkami proti octomilkám

Protože octomilky velmi přitahuje ocet, je to právě tato docela běžná tekutina, která se často používá jako návnada do pasti. Tou může být láhev s úzkým hrdlem, sklenička s perforovaným víčkem a podobně. Nicméně úspěšně lapat octomilky není docela snadné. Ocet často nestačí, a proto se kombinuje například se saponátem. Na dno sklenice se hodí dát také zvětralé víno nebo různé ovocné šťávy.

Nicméně, když už bojujete s octomilkami, rozhodně se hodí vytáhnout proti nim všechny zbraně a také je vypudit pomocí repelentních bylinek. Jako většina škůdců i octomilky jsou citlivé na různé pachy, které nám rozhodně nevadí, ba co víc, spíš nám příjemně voní.

Proto se nemusíte obávat používat spreje s těmito vůněmi nejen proti octomilkám, ale také k osvěžení bytu. Esenciální oleje můžete přidávat do difuzéru, ale také do čistících přípravků i třeba do teplé vody, kterou budete vytírat podlahu. Které bylinky případně esenciální oleje použít?

Octomilkám vadí především tyto:

levandule,

máta peprná,

rozmarýn,

tea tree,

hřebíček,

bazalka,

borovice.

