Tak toto si určitě nikdo nepřeje: z ničeho nic najdeme v bytě podivného brouka, ale ne jednoho. Kam se dostane jen jediná vroubenka americká, tam jich jistě brzy najdete opravdu hodně. Navíc tito brouci skutečně odporně páchnou. Nezbývá nic jiného než se jich hodně rychle zbavit. Nekompromisně.

Vroubenka americká je druh ploštice, který je původně doma v Severní Americe, ale protože se globalizace netýká jen lidské společnosti, dostala se již i do Evropy, a tak ji můžeme nalézt i v České republice. Je to brouk velmi dobře přizpůsobivý, stejně jako ve své domovině tak už i zde začíná doslova terorizovat domácnosti a vyhnat ji je bezmála nadlidský výkon. Jestliže takového brouka objevíte, je čas se okamžitě pustit do práce.

Doma je to zkrátka naše!

I když je člověk součástí přírody, ač si to často nechceme moc připouštět, o naše domácnosti se s nezvanými hosty z živočišné říše dělit nechceme. Vroubenka americká není výjimkou. Poznáme ji celkem snadno, má klasický tvar těla ploštice v červenohnědé barvě a velikost dospělého jedince se pohybuje až kolem dvou centimetrů. Určitě ji tedy doma nepřehlédneme.

I když se v domácnostech objevuje hlavně v létě, je čas se na její možnou invazi co nejlépe připravit. Nejsou sice životu nebezpečné, ale u zvláště citlivých jedinců bychom se mohli setkat s alergickou reakcí.

Venkov je ohroženější

Jak zajistit, aby se u vás doma vroubenkám nelíbilo? Předně je třeba poznamenat, že mnohem větší riziko nezvané návštěvy je na venkově a hlavně tam, kde se v okolí domu nebo bytu vyskytuje větší množství jehličnatých stromů.

Právě jejich mízou se totiž vroubenky velmi rády živí. Ani ve městech ale proti nim nejsme stoprocentně chráněni.

Úklid a zase úklid

Podle odborníků je jedinou účinnou prevencí proti nepříjemné přítomnosti vroubenek v bytě důsledný úklid a dodržování hygienických pravidel. V čisté domácnosti se s největší pravděpodobností neusídlí. Neznamená to ale, že se nemůže brouk u vás objevit.

V takovém případě se jej raději nesnažte zabíjet, abyste nemuseli hodně dlouho větrat. Vroubenky totiž, jako většina ostatních ploštic, dokáže hodně nepříjemně páchnout. Když ji ale naberete opatrně na lopatku a vynesete ven, s největší pravděpodobností si již najde jinou činnost, než aby se vracela tam, kde nebyla vítána.

Nemůžeme je tolerovat

A co když doma přes všechnu snahu objevíte více vroubenek? V takovou chvíli bude nutné co nejrychleji zaběhnout do obchodu pro insekticid, který se o ně postará. Nechat je doma bydlet a množit se by znamenalo odevzdat jim byt k neomezenému užívání. A to asi není přáním nikoho z nás.

