Chcete mít doma stále přívětivou atmosféru s příjemnou vůní? Poradíme vám, jak se účinně zbavit nepříjemného pachu z jídla.

Domov je místem, kde by mělo být každému příjemně a v žádném případě by zde neměly být na obtíž žádné nepříjemné pachy. Některých se zbavuje obtížněji a například zápach po smažení se v bytě snadno udrží i několik dní. Vyzkoušejte jednoduché tipy našich babiček, kterými je snadno zlikvidujete a fungují dodnes.

Domácí ingredience

Pokud se chcete doma zbavit nežádoucích odérů a zároveň prostor příjemně provonět, můžete k tomu použít mnoho surovin, které máte běžně v lednici nebo ve spíži. Jejich účinek je dokonalý a použití naprosto snadné. O které se konkrétně jedná?

Obrovským pomocníkem je v tomto ohledu dozajista ocet.

Ocet

Obrovským pomocníkem je v tomto ohledu dozajista ocet. Dokonale pohltí i silné zápachy, například po smažení ryb. Stačí dát vařit vodu s octem do hrnce vedle pánve, v níž smažíte a nechat ji na mírném stupni plotýnky vařit. Pokud použijete jablečný ocet, zanechá v ovzduší zároveň příjemné aroma. Vyrobit si z něj můžete i čistidlo, kdy ocet a vodu smícháte v poměru 1:1 a pomocí rozprašovače nanesete na čištěnou plochu.

Jedlá soda

Vynikajícím prostředkem pro odstraňování nepříjemných pachů je také jedlá soda. Můžete ji například nasypat do koše na odpadky, do bot nebo vložit v otevřené krabičce do lednice.

Koření

Babičky využívaly k provonění domácnosti s oblibou i vůni koření. Místo octa můžete dát do hrnce s vodou vařit například hrst hřebíčku, skořice nebo bobkového listu. Všechny tyto přísady také pohltí a zneutralizují nepříjemné pachy.

Podobnou službu vám udělají i aromatické bylinky.

Bylinky

Podobnou službu vám udělají i aromatické bylinky jako je rozmarýn, tymián, máta nebo levandule. Zavěste si jejich svazečky na různá místa v interiéru, a hlavně v kuchyni. Nejlépe do míst, kde je zdroj tepla, které pomůže rozšířit jejich magickou vůni po celém prostoru.

Citrusové plody

Osvěžující vůni vám domů přinesou i všechny citrusové plody. Pomeranč, citron, limetka i mandarinka mají dokonale pronikavé aroma. Stačí jejich slupky vložit do hrnce s vodou a vařit na mírném ohni. Vůně citrusů se rozprostře do okolního ovzduší a přebijí nepříjemné pachy.

Mléko a bobkový list

Vyzkoušet můžete i oblíbenou metodu s listy vavřínu a mlékem, které dáte společně vařit. Mléko absorbuje nepříjemný zápach a bobkový list uvolní svou příjemnou vůni do okolí.

