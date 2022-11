Proč dávat kaštany za dveře? Tenhle trik znají lidé od nepaměti

V mnohých z nás můžou pavouci vyvolávat panický strach. Jak se efektivně těchto zvířátek zbavit a jít tak v klidu spát? Pomůžou jednoduché triky, které znaly už naše babičky. Tyto přírodní repelenty zaručeně pavouky odeženou!

Podle pověr jsou pavouci označováni za tvory, kteří nosí do domu štěstí, avšak většina lidí se jich spíše bojí. Je to kvůli tomu, že jsou chlupatí a mají osm nohou? Kdo ví. I tak jsme pro vás připravili několik domácích repelentů, které efektivně pomohou. Vyzkoušejte je sami a uvidíte, že z nich budete nadšení. Žádná chemie, ale ani pavouci!

Kaštanová dekorace

Určitě neuděláte špatně, když si vyzdobíte domov několika koňskými kaštany. Je o nich známo, že skvěle odhánějí pavouky. Umístit je můžete na parapety, podél podlažních lišt či přímo za dveře. Pavouci se v okolí nebudou shromažďovat. Kaštany vám na místě i dlouho vydrží, takže je nemusíte příliš často měnit.

Podívejte se na video, jak kaštany správně použít:

Ocet pavoukům nevoní

Ocet patří mezi vůně, které pavoukům nevoní, a proto se jí raději vyhnou velikým obloukem. Nařeďte v poměru 1:1 ocet s vodou a nalijte do rozprašovače. Směsí postříkejte veškeré rohy a vchody, kudy by se pavouci mohli dostat do domácnosti. Abyste docílili lepšího efektu, proces zopakujte několikrát.

Citrusové slupky nevyhazujte

Uchováváte citrusy v misce na lince nebo na stole? Děláte velmi dobře! Stejně jako ocet, tak i citrusy pavouci nemají rádi. Slupkami citrusů potřete parapety a dveře.

Nyní jsou citrusy i skvělým zdrojem vitaminů pro vaše tělo. Zdroj: leonori / Shutterstock.com

Máta a jiné koření

Pavouci rovněž nesnášejí vůni máty, skořice, hřebíčku či eukalyptu. Použít se dají jak sušené, tak i čerstvé, které třeba vypěstujete doma v květináči na okenním parapetu. Celý dům postříkejte směsí z mátového esenciálního oleje. Do rozprašovače naplněného vodou přidejte 20 kapek esence z máty. Nejenže odeženete pavouky, ale také krásně provoníte celý domov.

Znáte křemelinu?

Křemelina je prášek vyrobený z fosilizovaných zbytků zvláštního druhu živočichů, které se nacházejí na dně řek, potoků, jezer a oceánů. Je velmi účinná a zaplatíte za ni pouze pár korun. Rovněž je vhodná pro ty, kteří mají doma malé děti či mazlíčky, jelikož tento prášek není toxický. Zbavíte se jak pavouků, tak i dalšího nežádoucího hmyzu.

Křemelina vás zbaví pavouků i jiného hmyzu. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: prima-receptar.cz, ctidoma.cz, bydlimekvalitne.cz