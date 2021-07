Babské rady, jak vyhnat pavouky z domu. Poznáte, kteří u nás jsou jedovatí?

Osminohý horor pro mnoho lidí! Troufám si napsat, že je arachnofobie nejrozšířenější fobie ze všech. Třeba se mýlím. Ale to je lidem, co jí trpí, úplně jedno... hlavně, ať je pavouk v háji a na 100 honů od nich!

Zdroje:

fabiosa.com, www.ceskestavby.cz, prima-receptar.cz

Buďme rádi, že žijeme v ČR a smrtelně jedovaté pavouky nemusíme řešit. I když...stane se, že chovateli jejich domácí mazlíček občas frnkne a je o zábavu postaráno. V tomto případě bych frnkla i já a to mi pavouci nevadí.

Čeho se (ne)bát u nás

U nás je nevětším pavoukem hrůzostrašně vyhlížející slíďák tatarský. Tělo má velké 4 cm, a když přičtete nohy, tak má 10 cm. Což mi úplně málo nepřijde! Kousnout vás samozřejmě může (to jste slyšet nechtěli, já vím), ale jeho kousnutí pro lidi není nebezpečné. Bolest se přirovnává k vosímu pigáru. Ten pocit, že vás kousnul pavouk, je ale asi infarktový stav sám o sobě, chápu.

U nás je nevětším pavoukem hrůzostrašně vyhlížející slíďák tatarský. Zdroj: Profimedia

Nejjedovatější v českých luzích a hájích je zápřednice jedovatá, která se k nám dostala z jižní Evropy. S tou už je kapku problém. Tato potvora snadno prokousne lidskou kůži, její kousnutí bolí jako od vosy/sršně, po chvíli začne působit jed a člověk v místě napadení následně otéká, potí se, vzrůstá teplota a může dojít i k lokálnímu ochrnutí. Tento pavouček je nebezpečný zvláště pro alergiky.

Další druhy pavouků sice jedovaté jsou, ale neprokousnou nám kůži. To dokážou pouze výše zmiňovaní a dále někteří pokoutníci, cedivky, vodouch stříbřitý a šestiočka ryšavá.

Sekáč - příbuzný štíra!

Pavouci jsou velmi užiteční tvorové a neměli bychom je zabíjet. Já je nezabíjím nikdy.

Určitě jste doma někdy měli takovou tu tečku s hrozně dlouhýma nohama. Ačkoli vypadá jako pavouk, není to pavouk! Sice patří do třídy pavoukovců, ale nejpříbuznější sekáčů jsou štíři.

Jak se je pokusit odehnat:

1. Esenciální mátový olej + prostředek na nádobí – pokud smícháte lžíci éterického mátového oleje se lžící jaru ve třech hrncích vody, mělo by to proti pavoukům prý fungovat. Nalijte si připravený roztok do rozprašovače a můžete začít postřikovat.

2. Skořice – pavouci vůni skořice nemají rádi. Zkuste jí nastražit po domě, za zkoušku nic nedáte.

3. Kaštany – můžete je rozpůlit a rozmístit okolo domu, kaštany obsahují látku, kterou pavouci nemají rádi.

4. Ocet – přidejte ocet do vody a rozstříkejte do možných přístupových cest, ocet pavouci nemusí, tak jako zmiňovanou skořici.

5. Citrusy – když si dáte ke sváče pomeranč, slupku hned nevyhazujte a narafičte jí na nejčastější místa výskytu.

6. Kokosový olej – použijte směs 1/3 kokosového oleje a 2/3 vody a rozprašovačem opět zkuste postříkat možné vchody do domu.

7. Cedrové dřevo – to jim také smrdí. Zbaví vás i dalších hmyzáků.

Pavučiny doma rádi nemáme, přitom jsou to někdy hotové umělecké objekty Zdroj: Profimedia

Úklid a zavřené dveře

Udržujte doma pořádek, utírejte prach, zkontrolujte všechna okna, dveře… a nastěhovaných pavouků moc mít nebudete. My doma máme neustále otevřené dveře do zahrady, tak si umíte představit, kolik pavouků doma je. Ale aspoň tu je minimálně much! A spíš mě otravuje moucha, než pavouk.

Jednou k ránu mě probudil divný pocit na obličeji, moje hbitá ruka zareagovala dřív než mozek (což takto po ránu chápu), ale byla tak duchapřítomná, že danou věc nerozmázla po celém obličeji! Otevřeno jedno oko, v ruce zjištěn pavouk. Pavouk odložen na noční stolek, oko opět zavřeno. Ráno jsem se sama sobě smála, jak mě mohlo napadnout ho položit na noční stolek?!