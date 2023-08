Jak se zbavit plesnivého tmele kolem umyvadla? Zkušený kutil našel snadné řešení

Vytvořila se vám v koupelně na tmelu plíseň? Nejenže je nevzhledná, ale také vám může způsobit zdravotní problémy. Zbavte se ji snadným a rychlým způsobem skoro zadarmo! Díky tomu bude vaše koupelna zářit jako nová.

Plesnivý tmel v koupelně není nic neobvyklého a jistě jste ho už někde viděli. Ať už to bylo na veřejných záchodech či přímo u vás doma, je zapotřebí s tím něco rychle udělat. Plíseň napadá koupelnu hlavně z důvodu vysoké vlhkosti, nedostatečného větrání nebo dokonce i kvůli nedostatku světla. Nepodceňujte tentoto šedočerný povlak, který může škodit vašemu zdraví.

Plíseň je nebezpečná

Jestliže se vám v koupelně usadila plíseň, měli byste ji co nejdříve odstranit. Mikroskopické částice plísně neboli spory se dostávají do těla především vdechováním. To může zapříčinit vznik alergií, bronchitidy i bolesti hlavy. Při dlouhodobém výskytu dokáže zapříčinit až závažná onemocnění dýchacího a trávicího systému.

Ochrana především

Než se pustíte do jakéhokoliv odstraňování plísně, vybavte se nejdříve ochrannými rukavicemi. Pokud se totiž dostane kůže do kontaktu s plísní, může vám způsobit různá kožní onemocnění, jako je dermatitida nebo ekzém. Spory způsobují rovněž poškození nehtů a vlasů. Během čištění proto nezapomínejte na dostatečnou ochranu i hygienu.

Nezapomeňte používat ochranné pomůcky jako jsou gumové rukavice. Zdroj: Profimedia

Ocet a jedlá soda

S plesnivým tmelem snadno zatočíte s tím, co máte doma v kuchyni. Na likvidaci můžete použít jak bílý ocet, tak i obyčejnou jedlou sodu. Nezředěný bílý ocet stačí nastříkat na plesnivá místa a po hodině působení je omýt navlhčenou houbičkou. V případě jedlé sody rozmíchejte čtvrtinu lžičky prášku v 250 ml teplé vody. Vzniklý roztok naneste na kartáček, kterým krásně vyčistíte tmel od plísně. Nakonec už jen stačí omýt tmel vodou.

Odstranění plesnivého tmele

Pokud je plíseň ve tmelu natolik zažraná, že nejde snadno vyčistit, je na čase vyměnit starý tmel za nový. Připravte si proto spárovací nůž a stěrku, malířskou pásku, papírový ručník a silikonový tmel odolný proti plísním.

Spárovacím nožem opatrně odstraňte starý tmel tak, aby nedošlo k žádnému poškození okolí. Poté spáry důkladně vyčistěte, nalepte malířskou pásku podél spojů a pomocí pistole spáry zatmelte. Nakonec tmel uhlaďte spárovací stěrkou nebo klidně i prstem namočeným v mycím prostředku. Po několika minutách můžete malířskou pásku strhnout.

Povrchovou plíseň na tmelu odstraní ocet nebo jedlá soda. Zdroj: Profimedia

Zabraňte vzniku plísně

Abyste udrželi silikonový tmel dokonale čistý, vytvořte si určité návyky, které vzniku plísní předchází. Jedná se především o pravidelné větrání koupelny a udržování okolí umyvadla v suchu. Pokud nebudete umožňovat plísni vhodné podmínky pro její vznik, nebude vás v koupelně nikde ohrožovat.

