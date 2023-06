3 geniální triky, jak se zbavit psích chlupů doma, v pračce i na oblečení

Máte své osvědčené způsoby, jak zbavit domácnost a oblečení zvířecích chlupů, nebo stále ještě hledáte dobré nápady, jak s nimi zatočit? Ne všechno vždy zafunguje podle našich představ.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.veseldom.com

Zvířecí chlupy se dostanou do všech koutů i skříní

Své psí mazlíčky milujeme, hýčkáme a chováme k nim vroucí city, ale co ty chlupy! Každé línání znamená pro domácnost katastrofu v podobě chomáčů chlupů, které může být velmi těžké odstranit. Záleží to samozřejmě také na druhu zvířete, které chováte a jeho kožichu, ale problém se týká většiny psů a koček. K problému je potřeba se postavit a každý ví, že i když se fyzickému odstraňování nevyhne, jakákoli pomůcka, která může pomoci, se počítá.

O odstraňování chlupů mluví ve svém příspěvku také paní Sylva Jašková. Podívejte, jaké typy zná ona.

Jak si poradit se zvířecími chlupy?

Gumové rukavice a válečky jsou skvělým způsobem, jak si při sběru pomoci. Mírně navlhčenou gumovou rukavicí stírejte povrchy nábytku a koberce. V dlani se vám začnou sbírat chlupy do chomáčů, které pak můžete vyhodit. Omyvatelné gumové válečky jsou také dobrou pomůckou, ale hodí se spíš na odstranění chlupů z oděvů nebo potahu auta.

Dobře funguje také lepící váleček nebo široká lepící páska obtočená okolo vaší ruky, ale to je jen první pomoc. Používání by se časem poměrně prodražilo, zatímco gumu lze omýt vodou a znova použít.

Jen mírně „chlupaté“ potahy můžete vyčistit starými silovými punčochami, které také dobře lapou chlupy. Stačí je pomačkat do ruky a třít jimi povrch. Nejlépe fungují punčocháče nebo silonové ponožky na syntetických površích, kde díky statické elektřině zafungují ještě o něco lépe.

Stejně jako jemné dírky na silonkách i houbička na mytí nádobí umí posbírat zapomenuté zvířecí chlupy. Houbička se skvěle hodí pro sběr chlupů z oblečení i během praní. Společně se špinavým prádlem dejte do bubnu pračky čistou houbičku na mytí nádobí a nechejte ji poradit si s chloupky, které ulpěly na prádle. Houbičku po vyprání jednoduše vyčistíte a můžete ji znovu používat s každou další várkou prádla.

Psí, ale i kočičí chlupy jsou velký problém. Zdroj: shutterstock.com

Psí chlupy v pračce

Co se týče praní v pračce, můžete rozhodně použít houbičku. Je náhradou za speciální pomůcky k lapání chlupů v pračce. Pokud to neděláte, používejte také aviváž. Pokud vám nevyhovuje a holdujete spíš přírodnějším změkčovačům do posledního máchání, můžete také přidat ocet. Ten pomáhá změkčení látky a díky tomu je pak snazší zbavit jí i chlupů.

Nezapomeňte, že je nutné pračku nepřeplňovat. Díky tomu se nejen prádlo lépe vypere, ale také budou mít chlupy možnost se snáze vyplavit. Pravidelně pračku také zbavujte nečistot a chlupů, které se mohou uvnitř usazovat.