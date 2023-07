Roztoči: Geniální triky holandských hospodyněk, jak se jich zbavit jednou provžy

Víme o nich, ale co oči nevidí, srdce nebolí. V tomto případě je řeč o roztočích. Bolestivá je jejich přítomnost až v okamžiku, kdy se ve vašem okolí vyskytne někdo s alergií na roztoče.

Zdroje: www.firstforwomen.com, leukegeit.nl

Roztoči trápí především alergiky

Gruntujete obden, aby alergici v domácnosti mohli žít v klidu a pohodě bez častých záchvatů? V rodinách velmi silných alergiků je zaostřeno nejen na veškerý bytový textil, ale také především lůžko a u dětí také na hračky. Co můžete udělat proto, abyste roztoče vyhnali z vaší postele? Samozřejmě nemusí jít jen o alergie, můžete prostě jen chtít čistý domov.

Způsobů, jak jim čelit, je několik. Některé způsoby jsou vhodnější a funkčnější než jiné. Co můžete dělat se zákeřnými roztoči? Základem je dobrý úklid. S matrací postele si můžete pomoci i takto.

O trik se sodou se s vámi podělí kanál TOP Zaujímavosti.

Trik s jedlou sodou

Holandské hospodyně čistí jedlou sodou matrace běžně nejen proto, že soda může pomoci minimalizovat výskyt roztočů, ale také pro příjemný pocit čistoty a svěžesti. Poté, co sodu dobře vysajete vysavačem z matrace, skutečně zjistíte, že jejich povrch voní tak čerstvě, jako byste matraci nechali vyvětrat. Soda totiž napomáhá absorbovat nepříjemné pachy. Soda také absorbuje vlhkost, což by mohlo napomoci i likvidaci roztočů, ale zatím není tato domněnka nijak potvrzená. Ať už je to jakkoli, nutné je vědět, že alergii či astma způsobují nejen živí, ale i mrtví roztoči a jejich exkrementy.

Různé způsoby minimalizace roztočů tak narážejí na přetrvávající problém se zbytky roztočů, nicméně je jisté, že čím méně, tím lépe.

Roztoči milují vlhko, šupinky kůže a jako domov naše postele a bytový textil. Zdroj: Profimedia

Jak čelit roztočům?

Minimalizace roztočů je také možné vystavením roztočů vysoké nebo nízké teplotě. Dosažení vysokých teplot je v tomto případě nerealistické, proto se nabízí zmražení některých lůžkovin či plyšových hraček v mrazáku nebo během zimních měsíců také venku na balkoně nebo zahradě. Ideální je vystavení mrazům a to až -18 °C po celých 24 hodin.

Matrace byste měli pravidelně vysávat vysavačem. Máte-li možnost čištění parou, i to se doporučuje. Vždy se ale ujistěte, že můžete matraci, polštáře nebo přikrývky také dobře vysušit.

Roztoče můžete minimalizovat také používáním speciálně tkaného povlečení, prostěradel a ochranného potahu matrace. Jsou sice dražší, ale je to právě proto, že je hustota vláken taková, aby látkou nemohli pronikat ani roztoči.