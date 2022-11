Rybenek se bát nemusíte. Zkuste je vypudit z domu bez chemie, stačí brambora

Víte, co jsou rybenky zač? Měli jste už čest potkat se s nimi u vás doma nebo v kanceláři? Nejsou nebezpečné, přesto škodí. Pokud se u vás doma objeví, určitě byste se jich měli zbavit. Ale jak?

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.idnes.cz

Co jsou rybenky?

Rybenky se vyskytují ve většině zemí světa. Je to nenápadný světloplachý druh hmyzu, který se většinou schovává ve stínu pod nábytkem a v různých koutech. Na rybenky můžete častěji narazit po dešti a o jejich přítomnosti nemusíte vždy vědět. Jejich stříbrošedá, hnědá až černá tělíčka objevíte jen výjimečně. Častěji najdete v látkách a bytovém textilu zbytky po líhnutí, které vypadají jako průhledné skořápky obtočené tenkým tmavým proužkem.

Rybenky obvykle dorůstají centimetru až dvou. Živí se organickým materiálem rostlinného původu, ale v domácnostech se nespecializují jen na zbytky rostliny, ale spíš na papír, lepidlo, tapety, oblečení, případně i mouku a cukr.

Rybenky milují vlhko, papír, lepidlo, ale také oblečení. Zdroj: Profimedia

Škvoři si s rybenkami poradí

I když jsou škvoři spíš nepopulárním hmyzem, kterého se mnozí zcela bezdůvodně obávají, právě škvoři zvaní ušáci jsou predátory, kteří rybenky likvidují. Pokud se rybenky vyskytují ve venkovních prostorách, můžete určitě nechat jejich osud přírodě. Pokud však zavítají do vašeho domova, patrně nebudete jen nečinně přihlížet.

Pamatujte, že rybenky milují vlhkost. Pokud zbavíte místo jejich výskytu kapající či prosakující vody, může vám to problém s rybenkami zcela vyřešit.

Rybenka domácí (Lepisma saccharina) Zdroj: shutterstock.com

Rybenek vás zbaví nastražená brambora i koření

Nicméně je možné rybenky také lapit, a to na obyčejnou bramboru. Bramboru nastrouhejte a umístěte do pokoje, kde jste našli rybenky či zbytky po jejich líhnutí. Nástrahu nechejte na novinách nebo podnose. Rybenky by během noci měly nástrahu vyhledat a vlézt do hromádky brambor. Brambory pak i s rybenkami vyhoďte ven.

Můžete také okolo brambor nastražit lepové desky či pásky.

Jako repelent se používá vanilka, ale také bobkový list či cedrové dřevo a olej. Všechny tyto přírodní prostředky jsou voňavé a příjemné. Stejně tak se používá i levandule, kterou můžete v látkových pytlíčkách dát do skříně s oblečením či na dno knihovny.