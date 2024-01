V chladném zimním období hledá hmyz všeho druhu teplé místo, kde strávit čas mrazu. To místo je váš domov a ten hmyz jsou škůdci. Jak se jich zbavit, a kterého druhu se musíte zbavit okamžitě? Podívejte.

Venku je velký mráz a zima. To znamená, že hmyz, který vás v létě otravuje venku, se bude chtít nastěhovat k vám do bytu, aby vás mohl otravovat v teple. To je velice nepříjemná situace a mnohým lidem brouci nahání strach. Takže dostat je láskyplně oknem ven není vždy procházka růžovým sadem. Pokud ale naleznete ve svém domově tyto škůdce, musíte se jich zbavit opravdu co nejdříve.

Vroubenka smrdutá

Již nelichotivý název tohoto brouka napovídá, že jeho odér není příliš přívětivý. Vroubenka smrdutá totiž vypouští nechutně zapáchající sekret, když se cítí v ohrožení. Tento sekret není životu nebezpečný, zato může být dosti nepřívětivý pro váš nos. Což také znamená, že pokud se rozhodnete k radikálnímu ukončení života vroubenky, bude vám opravdu hodně zapáchat místnost, ve které tento akt uskutečníte. Proto se velmi doporučuje tohoto brouka nechat žít a pokud možno se jej zbavit humánní cestou.

Nechte brouka žít

Vroubenky přitahuje především světlo. Jakmile jej zmerčí, proletí vám škvírou v okně do pokoje a usídlí se na žaluziích, či ve škvírách blízko topení a podobně. Takže pokud nechcete ve svém domově nevítané smradlavé hosty, nevětrejte s rozsvícenými světly. Pokud se však do vašeho domova již dostaly, máte dvě možnosti. Tou první je si připravit roztok, který je donutí se přemístit jinam. Ten vytvoříte z 240 mililitrů vody, 120 mililitrů octa a 60 mililitrů saponátu. Roztok pak nalijte do rozprašovače a postříkejte jím všechna místa, kde se nevítaní hosté vyskytují. Druhá možnost je spíše pro odvážlivce, kteří se brouků nebojí. Když vám bude vroubenka vysedávat na místě, na které dosáhnete, můžete ji odstranit ručně. Vezměte si papír a skleničku. Papír pod brouka podstrčte a rychle přiklopte skleničkou. Pak jen jednoduše vyneste k oknu a brouka vypusťte do přírody. Papír pro jistotu urychleně zlikvidujte, pokud se na něj dostal páchnoucí sekret a skleničku řádně vyčistěte.

