Skvrny jsou všude. A ať už jsou na oblečení, na nábytku, nebo na spotřebičích, opravdu tím ztěžují život všem, kdo je musí čistit. Ale existují triky, které vám to mohou opravdu usnadnit. Podívejte.

Ať jsou skvrny na oblečení, na nábytku nebo na spotřebičích, dělají z uklízecí povinnosti ještě víc nepříjemnou záležitost, než už je. A jak už to tak od přírody bývá, babské rady opět pomáhají udělat ze zdlouhavého čištění záležitost na pár vteřin.

Podívejte se, jak pomocí těchto babských rad budete mít čistou, absolutně se lesknoucí domácnost beze skvrn.

Skvrny pryč

Skvrny na nábytku jsou jako nůž do srdce. Pohovky, postele, židle a podobně jsou zkrátka věci, které nestojí pětikorunu. A proto je také nesmírně důležité, aby skvrny na nábytku mohly být rychle eliminovány.

Většinou totiž musíte skvrny na gauči drhnout i několik minut, než se úspěšně zbavíte skvrny ať už od čaje, od kávy, nebo od barev a modelíny po vašich ratolestech. Když ale použijete magickou pastu ze soli a oleje, budete mít nábytek čistý raz dva. Stačí smíchat sůl s olejem a pomocí hadříku s hebkým povrchem skvrnu vyleštit. Za pár vteřin po ní nebude ani památky.

close info Alliance Images / Shutterstock zoom_in Kombinaci oleje a soli můžete použít i jako postřik na fleky na koberci.

Další velice účinná babská rada je použít na skvrny na oblečení citron. Pokud máte v plánu v létě konzumovat hodně ovoce, určitě se vám alespoň párkrát stane, že vám ovocná šťáva skončí i tam, kde by neměla, na oblečení.

Skvrnu od ovoce můžete přebít dalším ovocem. Pokapejte skvrnu citronovou šťávou, a následně vyperte ve vlažné vodě. Na skvrny od trávy pak skvěle funguje potření syrovou bramborou, a poté vyprání ve vlažné vodě společně s pracím práškem.

Skvrny na spotřebičích

Pokud se chcete vyhnout otravným skvrnám na spotřebičích, můžete se spolehnout na octovou vodu. Například na mastné a zaschlé skvrny v troubě stačí, když do pekáče dáte teplou vodu a přidáte do ní hojnou várku octa. Pekáč dejte do zapnuté trouby a nechte jej tam. Zhruba za 15 minut by ocet s vodou měly začít působit.

V troubě totiž vznikne pára, která spolehlivě troubu odmastí. Poté vypněte troubu a veškeré nečistoty setřete pomocí hadříku či utěrky. Takto za vás veškerou špinavou práci udělá pekáč s vodou a octem, a vy se tak nebudete muset dřít a mastnoty ručně drhnout.

