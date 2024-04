„Táto, ty ses zul!“ To známe všichni! Nejen z filmu a také nejen u táty. Někdy smrádek pochází i z hezoučkých balerínek nebo vysokých krásných kozaček. Nejčastěji jsou však původcem tenisky, které jsou nošené od rána až do večera a používané ke sportu. Co si počít se smrdutou obuví?

Zbavit se zápachu bot i nohou bývá náročné

Za problémem je nejen pocení nohou, ale také to, že je noha v botě zapařená a vytváří tak nejlepší možné prostředí pro množení bakterií a plísní. Právě ty pak zapáchají. Navíc se pomocí nohou mohou šířit také do jiné obuvi. Co si s takovými botami počít?

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

Dozvíte se to také v tomto příspěvku z YouTube kanálu Kutil Adam. Kde vám Adam a Lucie názorně ukážou kudy do problému.

Zdroj: Youtube

Vyčistit smradlavé boty nestačí

Boty se hodí dobře vyprat, vysušit a také zmrazit. Tím byste měli být schopni eliminovat maximum bakterií, které se v obuvi množí a zapáchají. K vyprání se nabízí použít také ocet, který nejen zlikviduje bakterie, ale navíc také po vysušení rychle vyvětrá, a to i se zápachem, který pohlcuje.

Zapáchající boty a také nohy jsou problém, se kterým by si rádi poradili mnozí. Je to ale komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát. Aby boty ani nohy nezapáchaly je nutné pravidelně se mýt, ale také používat dobré bavlněné nebo jiné kvalitní ponožky.

Významně pomáhá také obuv obměňovat, respektive nosit například boty obden a střídat je s druhým párem.

Kromě jedlé sody, která pohlcuje zápach, je možné použít například také aktivní uhlí nebo pomůže i obyčejná kuchyňská sůl. Sodu, sůl nebo aktivní uhlí můžete v botách nechávat přes noc, když je nepoužíváte.

Zatímco sůl a sodu je třeba nechat v nějakém sáčku, ubrousku nebo ponožce, aktivní uhlí bývá v tabletách, a proto jich snadno několik do každé boty nasypete, a pak opět vyjmete.

close info Shutterstock zoom_in Především obuv, ve které se nohy potí a jsou uzavřené, trpí na zápach.

Tajné zbraně proti zapáchajícím botám

V botách můžete také pravidelně měnit stélku, což pomůže komfortu i proti nežádoucímu pachu. Pokud nosíte boty naboso, kupte si stélku určenou právě k takovému používání.

Bývá to typ, který vypadá jako froté, nicméně v prodejně obuvi vám rádi doporučí nejlepší možné produkty, včetně sprejů a pudrů, které také významně ovlivňují nejen zápach, ale i pocení a pocit čistoty během nošení. Objevují se také prostředky s nano technologií.

V neposlední řadě je třeba zmínit také ubrousky, které se používají do sušičky. Do uzavřených bot je můžete vkládat vždy po použití, otevřenou obuv jako jsou sandály nebo žabky do lze do ubrousku i zabalit, případě vložit do sáčku společně s ubrouskem. Ubrousky boty provoní a pocit čistoty vás tak bude provázet skoro celý den.

Zdroje: housedigest.com, adbz.cz