Proč byste měli k zelenině do lednice přidat houbičku na nádobí

Houbička na nádobí je skvělý vynález. Obzvlášť, když víte, že vám poslouží i k jiným účelům!

Tuhle drobnou věc najdete v každé domácnosti. Je vyrobena z celulózy, která výborně saje. Nevadí jí ani hrubší manipulace a s přehledem „vydrhne“ i menší připáleninu. Zajímavé je, že někteří výrobci houbičky barevně rozlišili, podle typu použití. Například růžové houbičky jsou nejlepší na úklid koupelny, modré na údržbu kuchyňské linky. A třeba zelené? Ty jsou ideální na mytí nádobí. Barevná typologie houbiček na nádobí má svou logiku. Díky ní používáte určitý druh houbičky na správný povrch a zbytečně neroznášíte bakterie po bytě.

Nejčastější použití houbičky je na mytí nádobí. Zdroj: Profimedia

Životnost houbičky

Ačkoliv jsou houbičky z odolného materiálu, jejich životnost je omezená. Nejde o to, jestli se houbička rozpadá nebo ne. Její opotřebení souvisí s délkou použití a s tím souvisejícím rizikem „nasátých“ bakterií. Podle odborníků by se měla houbička na nádobí měnit každé 2 až 3 týdny. Někteří lidé se snaží životnost houbičky prodloužit tím, že jí vyvařují nebo dezinfikují v mikrovlnné troubě. Vy to ale nedělejte! Výzkumy totiž prokázaly, že tahle „očista“ není moc efektivní. Houbička při ní ztratí zhruba 60 % bakterií, zbytek se rozmnoží a za chvíli jste tam, kde jste byli.

Někteří výrobci houbičky barevně rozlišili, podle typu použití. Zdroj: Profimedia

Pozor na bakterie

Pokud chcete, aby vám houbička vydržela co nejdéle, snažte se z ní odstraňovat veškeré zbytky jídel a po každém použití ji pořádně vyždímejte, aby nezůstávala mokrá. Ve vlhkosti se totiž bakterie šíří rychlostí blesku! Jednou týdně pak houbičku vymáchejte ve směsi, kterou jste si namíchali z jednoho dílu bělidla a tří dílů vody. A jak vám může houbička kromě klasického úklidu ještě posloužit?

Houbička v lednici

Houbička na nádobí má zvláštní schopnost absorbovat vodu. Což se v tomhle případě velmi hodí, protože v chladničce často dochází ke srážení vlhkosti, která narušuje kvalitu uskladněných potravin. Nejvíce ohrožená bývá zelenina, proto neváhejte a vložte houbičku do šuplíku s okurkami, saláty, mrkví a další úrodou. Prodloužíte tak jejich trvanlivost!

Houbička pohlcuje v lednici vlhkost. Zdroj: Profimedia

Úleva pro přetížené zápěstí

Pracujete hodně na počítači? Pak se může stát, že dřív nebo později začne bolet zápěstí. Když to necháte být, stanete se aspirantem na syndrom karpálního tunelu. Místo toho zkuste ulevit ruce a vsuňte pod zápěstí houbičku na nádobí. Pomůže vám!

Pomocník při lepení obálek

Navlhčete houbičku vodou a přetřete jí lepící část na obálce (či známce). Celý úkon bude rychlejší a hygieničtější, než kdybyste papír olizovali jazykem.

Ochrana nábytku i podlahy

Některé židle, stoly i skříně jsou pořádně těžké a dokážou poničit dřevěnou podlahu. Abyste tomu zabránili, nastříhejte houbičky na kousky a přilepte je k nohám nábytku.

Díky houbičky ochráníte svou dřevěnou podlahu před otlaky. Zdroj: Profimedia

