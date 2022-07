Jak se zbavit vrzání dveří, židle nebo postele: Zvládne to i nekutil

Vrzání je zvuk, který nemá nikdo rád. Způsobuje ho tření, ve většině případů nežádoucí, a pokud není rovnou vadou výrobku, vzniká časem tam, kde se mění vlastnosti předmětů nebo jejich uspořádání.

Rozčiluje vás vrzání dveří, oken, židlí nebo postele? Poradíme, jak se ho rychle a jednoduše zbavit.

Závěsy dveří

Vrzání podle zvuku odhalíme snadno. Na závěsy (panty) stačí z boku nastříkat olejový aerosol. Prodává se ve spreji, zpravidla pod názvem mazací sprej na kování, a je tak jemný, že pronikne všemi póry. Účinek je okamžitý. Chvilku počkáme, a pak dveře několikrát prudce zavřeme a otevřeme. Výhodou je, že je nemusíme vysazovat. Přebytečnou tekutinu z kování hadříkem setřeme. To je nejrychlejší řešení, sprej vydrží léta a můžeme ho mít vždycky po ruce. Když to nepomůže, musíme dveře vysadit, závěsy zcela očistit a na třecí plochy nanést vazelínu. Ovšem jen malé množství. Vazelína má tu vlastnost, že je „vlezlá“, dostane se i tam, kde ji nechceme mít, a všechno nepříjemně zamastí. Různí rádci rovněž doporučují olej na vaření, motorový olej, parafínovou svíčku (potřít nebo štětečkem nanést tekutý vosk), koupací mýdlo a podobné kluzké hmoty. Sami však cítíme, že je to trochu Pat a Mat. A dobrá zpráva: špičkové dveřní závěsy jsou už vyrobené tak, aby i po mnoha letech nevrzaly. Samozřejmě v běžném prostředí.

Účinek oleje je okamžitý. Chvilku počkáme, a pak dveře několikrát prudce zavřeme a otevřeme. Výhodou je, že dveře nemusíme vysazovat. Zdroj: Shutterstock

Klika dveří

To už je oříšek, prostříknutí sprejem nemusí účinkovat. Je potřeba najít, kde přesně to drhne – obvykle proto, že se některá část používáním vydřela –, a místo obrousit, případně jinak upravit. Což se neobejde bez demontáže, takže se do toho pustí spíš jen skutečný kutil. Tohle se naštěstí týká zejména starších dveřních zámků, u většiny moderních způsobuje vrzání kliky to, že se viklá, protože se někde povolil šroubek. Tedy ho dotáhneme.

Zjistěte, kde přesně postel vrže. Pak dotáhněte šrouby. Zdroj: Shutterstock

Dřevěná židle

Zpravidla pomůže, když pevně utáhneme šrouby, které ji drží pohromadě (platí to i pro dřevěný stůl). Ovšem hodně záleží na provedení, někdy už šrouby dál nelze utahovat, jindy se odlepil některý spoj, musíme najít přesnou příčinu a tu odstranit.

Postel

Nejdříve se podíváme, zda někde nejsou povolené šrouby. Je-li postel celodřevěná, musíme přijít na to, kde se díly třou o sebe (jeden zalehává, druhý poslouchá). Mnohdy postačí posunout rošt, jindy je ho třeba jen zafixovat (přišroubovat nebo mezeru vyplnit špalíčkem).

Kancelářské židle obvykle potřebují dotahovat všechny šrouby pravidelně Zdroj: Shutterstock

Závěsy skříněk

Olej obvykle účinkuje jen omezenou dobu, nejspíš ale vůbec. Pohybem se totiž překonává odpor a k tomu je tření potřeba. Zkusíme závěs správně seřídit, aby v něm nebylo pnutí a aby dvířka nebyla nakřivo, kápneme i ten olej, ale asi se budeme muset poohlédnout po novém kování. Už mnoho let se prodávají téměř totožné typy, výměna nebude složitá, jen musíme při demontáži dávat pozor, abychom otvory „neožmoulali“, při dalším zašroubování by vruty nedržely dobře.

Histroka pro zasmání

Starší muž už žil sám na vesnici v rodinném domku, kde vrzaly vstupní dveře do obytné části, ale příšerně. Jeho dospělý syn mu při jedné z návštěv v nestřeženém okamžiku naolejoval panty, jenže dostal vynadáno. Muž neměl zvonek a nebylo tam zvykem zamykat, ale když byl v patře nebo v dílně, vždycky hned věděl, že k němu někdo přišel na návštěvu. Vrzání nemusí být jen na obtíž.

Zdroj: časopis Receptář