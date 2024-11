Mlží se vám okna? Jak se takového nešvaru můžete zbavit?

Okno je skvělá věc. Přináší vám do bytu světlo a zvědavcům i pěkný výhled ven.

„Miluji světlé místnosti s velkými okny! Jsou vzdušnější a člověk se v nich necítí jako v nějaké kobce,“ říká Světlana z Prahy, která si nechala namontovat moderní, dvoustěnná, okna.

Což o to, taková okna normálně propouští dostatek světla a zároveň zabraňují profukování, což se ocení hlavně v zimních měsících, kdy se topí a účty za plyn nebo elektřinu jsou horentní.

Autor videa, Kutil Adam, vám poradí, jak snížit vlhkost skel v autě. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Riziko kuchyně a koupelny

V této sezóně také dochází často k zamlžování oken. „Okna jsou v zimě tím nejchladnějším místem v bytě. Když se pak teplý vzduch uvnitř setká se studeným povrchem okenního skla, vytváří zamlžení. Vůbec nejhorší situace je v místnostech jako je koupelna nebo kuchyně.

Během vaření nebo sprchování dochází k vyšší vlhkosti vzduchu a tím pádem i rosení oken,“ vysvětluje odborník a dodává, že když je vysoká vlhkost vzduchu venku, může to způsobovat dokonce okenní námrazy, které jsou pak spouštěčem plísní. Co s tím?

Pravidla větrání

Prevencí proti rosení oken je klasické větrání. Díky němu dochází k výměně vzduchu v místnosti a tím pádem i úbytku vlhkosti. „Větrejte každý den, i když je venku zima nebo mráz. Nemusíte větrat dlouho, stačí, když naplno otevřete okno a necháte vzduch, aby se pořádně „vyluftoval“, doporučuje paní Monika z Kroměříže, kterou léta trápila zamlžená okna.

Aby se snaha neminula účinkem, je potřeba naučit se správně větrat: Nemusí to být dlouho, stačí nárazové větrání na pět minut. Důležité je, abyste okna otevřeli naplno a vzduch se trochu „vyluftoval“ doporučuje paní Monika z Kroměříže, která měla dlouhou dobu zamlžená okna. Aby ale toto kouzlo fungovalo, musíte dbát na tři zásady.

Zaprvé: Větrejte ráno po probuzení a večer před spaním.

Zadruhé: Při větrání otevřete celé okno. V žádném případě nepoužívejte mikroventilaci a ani výklopné větrání! Větrání by bylo extrémně pomalé a navíc „srážkou“ teplého vzduchu zevnitř a studeného zvenčí by se vlhkost jen podpořila.

A do třetice všeho dobrého: Snažte se udržovat optimální teplotu – kolem 22 °C.

Pozor na sušení prádla!

Nemáte doma sušičku na prádlo a vyprané svršky sušíte v bytě? Tato bohulibá činnost vás může přijít draho. Podle odborníků sušení prádla v místnosti zvyšuje vlhkost vzduchu a tím pádem nahrává tvorbě zamlžených oken. Pokud můžete, zkuste mokré svršky sušit někde jinde – v sušárně, na balkóně nebo na dvorku.

Uklízejte, co to dá

Podle výzkumů se vlhkost také uchytí tam, kde je špína. „Pokud máte permanentně zamlžená okna, zkuste je průběžně umýt. Zlepšíte si výhled a zároveň zabráníte usazování vody na skle,“ doporučuje odborník.

close info Profimedia zoom_in Zamlžení skel může způsobovat vysoká vlhkost vzduchu v místnosti.

Vyměňte těsnění

Rosení oken, zvlášť u těch starších, může být způsobeno tím, že dobře netěsní. „Doporučuji použít pórovitá těsnění z pěnového polyetylénu nebo kaučuku, která okenní rámy zpevní, ale zároveň umožní dostat část vlhkého vzduchu ven,“ doporučuje odborník.

Vyrobte si odvlhčovač vzduchu

Velká koncentrace vlhkosti bývá na zdech. Na to pomáhá, když si vyrobíte vlastní odvlhčovač vzduchu. Jak na to: Pořiďte si krabičku a do víčka udělejte několik děr. Poté do nádoby nasypte kuchyňskou sůl, křídu nebo silikagel (bývá k mání v malých sáčcích u bot). Podobně funguje i silikátové stelivo pro kočky, které výborně pohlcuje vlhkost,“ doporučuje odborník, který tak řeší zamlžená okna na chatě.

Zdroje: https://www.denik.cz, https://ekolist.cz