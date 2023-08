Jak se zbavit zápachu v bytě: Použijte 3 snadné triky, všechno potřebné už máte

Zápach v bytě může mít hned několik příčin. Zkažené potraviny v kuchyni, smažení, zapomenuté prádlo v pračce, vlhko v koupelně a mnoho dalšího. Zbavte se zatuchlého vzduchu ve své domácnosti a nechte ho provonět krásnými vůněmi. S následujícími triky to jde skoro samo!

Zápach v bytě mnohdy ani otevřená okna dokořán dostatečně nevyvětrají. Existují však snadné a velmi levné způsoby, se kterými nejenže zlikvidujete nepříjemný zápach, ale také domov krásně provoníte. To všechno jde samozřejmě i bez chemie. Stačí sáhnout například do kredence, kde jednu přírodní surovinu hned máte. Jaká to je?

Podívejte se na video, jak se lze jednoduše zbavit zápachu nejen v bytě, ale i na jiných místech:

Jak se zbavit zápachu v bytě

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak se zbavit zápachu v bytě, je pravidelné větrání. Otevřete okna a dveře, aby mohl dovnitř proudit čerstvý vzduch, který odstraní nežádoucí pachy.

Použití vonných svíček, aromaterapie nebo elektrických difuzérů s esenciálními oleji může pomoci zakrýt nepříjemné pachy a nahradit je příjemnějšími vůněmi.

Pokud znáte zdroj zápachu, snažte se ho odstranit. Například vyprázdnění odpadkového koše, pravidelné čištění kočičího záchodu, vysávání a uklízení.

Aktivní uhlí nebo kávová zrna jsou známé svou absorpční schopností. Umístění misky s aktivním uhlím nebo kávovými zrny může pomoci zachytit zápachy v místnosti.

Pravidelné čištění a dezinfekce bytu může zabránit uvolňování zápachů z nečistot.

Vlhkost může způsobit rozvoj plísní a zápachů. Používejte odvlhčovače nebo vzdušné filtry, aby se udržovala správná vlhkost v místnosti.

Jedlá soda pohltí zápach

Není žádným tajemstvím, že jedlá soda má spoustu dalších využití, než je jen vaření. Skvělým pomocníkem je rovněž při pohlcování různých pachů, které můžou mít počátek kdekoliv. Prášek jedlé sody stačí dát do misky a položit ke zdroji zápachu.

Jednoduchá přírodní vonítka

Samotná jedlá soda domácnost neprovoní, ale můžete si z ní vyrobit vonítka, která budou fungovat jako pohlcovač a zároveň také jako voňavka. V mističce smíchejte jedlou sodu s vodou tak, aby vznikla hustá kašička. Do lepkavé směsi poté přidejte pár kapek esenciálního oleje. Kašičkou následně naplňte a upěchujte malé formičky, ve kterých směs přes noc nechte proschnout. Hotová vonítka rozmístěte po domácnosti a po několika dnech je pokapávejte esenciálními oleji, aby vůně byla opět krásně cítit.

Jedlá soda v ponožkách dokáže odstranit i zápach z bot. Zdroj: Andrea Melenová

Bylinky a ovoce pomohou

Účinným trikem našich babiček byly usušené bylinky nebo ovoce. Nasušenou levanduli, meduňku nebo rozmarýn nasypte do pytlíků, které rozmístěte po bytě. Nádhernou vůni mají také citrusy, které se řadí mezi aromatické ovoce. Jejich slupky můžete buď povařit nebo usušit.

Domácí designové tvoření

Aromalampa či difuzér dokáže skvěle nahradit zápach překrásnou vůní. Abyste za ně nemuseli dávat majlant, vyrobte si vonnou esenci v pohodlí domova. Není to nic složitého, zvládne to každý. Do nádobky, která se dává nad svíčku, nastrouhejte včelí vosk a nakapejte vámi zvolený esenciální olej. Místo něho můžete použít rovněž snítku voňavého koření nebo bylinek. Po zapálení svíčky, která nádobku ohřeje, se bytem rozline příjemná vůně.

Náplň difuzéru můžete nahradit i aviváží. Zdroj: Profimedia

Na výrobu domácího difuzéru potřebujete sklenici s úzkým hrdlem. Naplňte ji vodou a přidejte 20-30 kapek esenciálního oleje. Poté vložte do sklenice tři špejle z bambusu nebo ze dřeva a máte hotovo. Jakmile se vám bude zdát, že difuzér už tolik nevoní, stačí pouze dokapat esenciální olej a doplnit vodu.

