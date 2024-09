Zápach není jen nepříjemný. Upozorňuje nás na problém, který nezbývá než řešit. Jak na to? Opověď nehledejte ve výběru bytových parfémů a vůní. Základem je úklid a neutralizace zápachu. Zbavit se jej můžete takto.

Jak se zbavit zápachu v domácnosti?

Co je nejlepší polapit pachy, překrýt je nebo všechno vycídit? Jistě víte, že ta první řešení jsou jen první pomocí a dříve nebo později bude třeba zdroj zápachu najít a zlikvidovat. Máte čas právě teď, tak se vrhněte na zevrubný úklid, a pak vše dotáhněte do konce lapači zápachu i krásnými vůněmi. Co můžete hoďte do pračky, vyčistěte parním čističem, vysavačem nebo otřete.

Pět způsobů, jak se zbavit zápachu v domácnosti vám poradí také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Clean With Confidence.

Pachy neutralizují i domácí prostředky na úklid

Jak připomíná i příspěvek, po pořádném úklidu a případné eliminace původu zápachu přichází na řadu také látky, které umí neutralizovat nebo chcete-li polapit zápach. Mezi takové patří docela běžné domácí prostředky, které určitě máte některé po ruce.

Je to například ocet, který lze použít v čistících prostředcích, které budou nejen efektivně mýt a odmašťovat, ale také vás zbaví případných zbytků nepříjemných pachů. Tam kde něco nepříjemně vonělo totiž můře okolí načichnout.

Náchylné jsou k tomu nejen bytové textilie, ale také oblečení. Načichnout může i neutřený prach. Nicméně octová voda nebo samotný ocet vám pomohou s úklidem i neutralizací případných pachů. Nevoní vám kyselý ocet? Toho se nemusíte obávat, téměř okamžitě vyvětrá a zanechá pocit čistoty a svěžesti.

Jako neutralizátor pachů se často zmiňuje i jedlá soda případně kypřicí prášek. Koupit ji můžete v malých i kilových baleních, je to multifunkční prostředek, který se hodí na spoustu věcí v domácnosti a na zahradě. I několik lžic sody v krabičce nebo sáčky dokáže dobře neutralizovat zápachy a výborně s hodí například do ledničky.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Kávová sedlina je jedním z nejpříjemnější lapačů zápachu.

Jaké další látky neutralizují zápach?

Velmi dobře působí také aktivní uhlí, které se k těmto účelů také prodává v praktických sáčcích. Aktivní uhlí navíc umí opravdu účinně filtrovat vzduch a zbavovat jej například i spor plísní a přebytečné vlhkosti.

Velmi příjemné je také používání usušené kávové sedliny. U té si ale dejte pozor, aby nenavlhla. Lepší je proto použití v otevřených nádobách, miskách a podobně. Nehodí se k lapání vlhkosti, protože je náchylná na plesnivění. Nicméně i sedlina z kávy čili lógr výborně pohlcuje nepříjemné pachy a sama o sobě má navíc i velmi příjemné aroma vydává.

Tam kde jste se nepříjemných pachů zbavili pak provoňte domácnost vším, co máte rádi. Nicméně pamatujte, že se skutečně nehodí překrývat zápach vůněmi. Někdy jde až o ďábelskou kombinaci, která je vyloženě odporná a snad i hroší než původní podezřelé pachy.

