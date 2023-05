Jak se žilo za socialismu? Podívejte se, co Češi dělali v sedmdesátkách. Úlet!

Jak se žilo v domácnosti 70. let? Jak jsme tenkrát trávili čas? Jak jsme se bavili nebo cestovali? Odpovědi najdete v Retro muzeu Praha, které je největší svého druhu u nás.

„Jé, tohle máme doma.“ „Támhle tu mísu má babička na půdě.“ „V téhle bábovce jsme donedávna pekli.“ „Stejnou kuchyni jsme měli celá léta v paneláku.“ Podobné výkřiky se ozývají čtvrtým patrem obchodního domu Kotva, kde sídlí největší RETRO MUZEUM v České republice, mapující design, trendy a běžný život 70. a 80. let 20. století v Československu.

Jak to v retro muzeu vypadá, se můžete podívat v tomto videu z Toulavé kamery České televize:

Dlouhá cesta

Myšlenka se zrodila už před osmi lety v Berlíně, kde se nachází podobné – Muzeum DDR. „Byli jsme tam na konferenci a mimo jiné jsme obcházeli výstavy a muzea. Návštěva právě tohoto muzea nám vnukla nápad vytvořit podobný projekt, který návštěvníky přenese do doby reálného socialismu. Když jsme pak v roce 2016 otevřeli výstavu „Retro 70. a 80. let”, zjistili jsme, že nejsme sami, kdo má rád československý design, a dali jsme si za cíl otevřít tento typ muzea v Praze,“ vzpomíná ředitel Retro muzea Praha Robert Vůjtek.

Než se však sen stal skutečností, vytvořil se svým týmem na třicet různých dalších výstav po celé České republice. V květnu loňského roku pak přivítalo první návštěvníky Retro muzeum Praha se svou stálou expozicí. Dnes si na ploše 2500 metrů čtverečních můžete prohlédnout patnáct expozic s více než dvanácti tisíci originálními předměty. „Dalších dvacet tisíc jich máme v depozitářích. Většinu unikátů jsme pořídili na aukcích nebo odkoupili od sběratelů, některé věci denní potřeby jsme dostali darem. Ze všech jsme pak vytvořili reálné instalace panelákových bytů, včetně vybavení. Další části se zaměřují na módu, zájmy a životní styl dětí i dospělých. Určitě bych rád vyzvedl produkty předních českých podniků, jako byly Eta, JAWA, nábytkářské Spojené UP závody Brno či firma vyrábějící hračky a stavebnice Seva,“ zahajuje naši prohlídku muzea Robert Vůjtek.

Vše je dovoleno

To už vcházíme do jeho první části, představující dobovou socialistickou kancelář. Každý si tu může vyzkoušet, jak se psalo například na psacích strojích značky Consul. A jestli jste byli vášnivými sběrateli etiket, pak se můžete pokochat těmi zdejšími, které jsou vystaveny kolem kanceláře.

My už se ale posuvnými dveřmi přesouváme do expozice bydlení, která nám poodhaluje jednotlivé pokoje bytu na přelomu 70. a 80. let v Československu. „V kuchyni vidíte oranžovou linku značky ASTA, kterou když otevřete, jako byste přišli na návštěvu k babičce,“ představuje tuto expozici náš průvodce. Podobně v koupelně je k vidění unikátní dobový obklad od společnosti RAKO, tehdejší kosmetika či léky. Dokonce je tu k vidění zařízení na vyvolání kinofilmu. V dětském pokoji zase najdete kromě palandy z ÚP závodů také nepřeberné množství hraček. Obývací pokoj je zařízen sektorovým nábytkem a luxusní sedací soupravou z Tuzexu, kterou si nemohl dovolit jen tak někdo.

Linka značky ASTA zdobila kuchyně našich babiček. Zdroj: archiv Retro muzeum Praha

Další část expozice se zabývá československým designem, hlavně nábytkářskými produkty různých výrobních družstev až po výrobky značky LUXUS. Modelu paneláku můžete pozotvírat balkony. Následně se vám v bytě odhalí nečekané výrobky z plastu, skla či dalších materiálů.

Zlatá školní léta

Kdo by se rád nevrátil do školních lavic? Tady na vás čeká celá učebna s dobovými výukovými materiály. Usedněte a zavzpomínejte… Další expozice nadchne hlavně děti. Je plná autodrah, hraček a nechybí ani dětský koutek. Hračky včetně mrkacích panen patří mezi nejoblíbenější exponáty. Mezi ty musíme zařadit samozřejmě legendární céčka, bez kterých se neobejde žádná retro výstava. Céčka si tu dokonce můžete i koupit do své sbírky.

Hurá k vodě

Ukažte na člověka, který v minulosti nekempoval. Vzpomínáte? Klasický stan typu áčko, které vyráběl Úpavan Trutnov, nebo snad větší stany od Technolenu? Lehátka, ešusy, plynové vařiče a mnoho dalšího kempovacího náčiní vás přenese k Balatonu nebo jen k Mácháči. Přidejme k tomu černobílé přenosné televize, autíčka na dálkové ovládání, sifonové lahve a samozřejmě kazeťáky. „Všechny nám zapůjčil Matěj Ruppert z Monkey Bussines, který je jejich vášnivý sběratel, což o něm pravděpodobně mnoho fanoušků neví,“ upozorňuje Robert Vůjtek. Člověk neví, kam koukat dříve.

Kdo v 70. letech nekempoval, jako by nebyl. Zdroj: archiv Retro muzeum Praha

Je libo trvalou?

Dámy jistě ocení sekci, která ukazuje dobové výrobky od natáček, fénů až po kadeřnické křeslo či kosmetiku a velmi oblíbené silonky. V jedné z posledních expozic si mohou návštěvníci prohlédnout dobový obchod à la Žena za pultem. „Zde máme unikát zapůjčený od největšího sběratele čokoládových obalů na světě pana Krámského. Je to ukázka bonboniér a čokoládových kolekcí té doby,“ ukazuje nám náš průvodce a zároveň upozorňuje na nejzajímavější unikát celého muzea, kterým je odposlouchávací zařízení z hotelu Jalta. „Máme ho zapůjčeno z Policejního muzea. Zajímavý je také dálnopis, což byl předchůdce faxu a dnešního e-mailu. Pro mne je nejvzácnější expozice sedacího nábytku z ÚP závodů či Hikoru Písek, kde můžou návštěvníci vidět, jak propracovaný byl československý design.“

Pamatujete ještě takovéhle telefony? Zdroj: archiv Retro muzeum Praha

Pokaždé něco nového

Poukázat na vše zajímavé asi nejde. To své si tu najde každý. Navíc přestože je to expozice stálá, neustále se proměňuje, rozšiřuje a vyvíjí. „Snažíme se návštěvníkům, kteří se sem vracejí, a není jich málo, přinášet stále nové zážitky. Proto jsme například na podzim otevřeli novou expozici dobové autodráhy, kde si návštěvníci mohou mezi sebou zasoutěžit, samozřejmě k tomu nechybí ani sbírka autíček, která čítá na sto padesát kusů,“ říká.

Provozovatelé muzea stále doplňují hrací koutky, obměňují hry a dobové stavebnice pro děti. A na začátek května se chystá expozice pro věkovou skupinu 15 až 25. „Pro ni je vždy nejnáročnější připravit program, aby je to bavilo a zároveň aby získali hravou formou vědomosti o naší historii. Snažíme se však zaujmout všechny věkové skupiny. Chceme ukázat klady i zápory této doby, protože pouze lidé, kteří znají svoji historii, nebudou opakovat stejné chyby,“ dodává Robert Vůjtek.

Až do konce roku 2023 probíhá národní sbírka dobových předmětů ze 70. a 80. let minulého tisíciletí. Ty můžete Galerii Tančící dům darovat nebo přinést k dlouhodobému zapůjčení. Jejich pomocí chce zachovat ducha tehdejší doby se všemi jejími paradoxy a ve svém depozitáři je uchovat v dobrém stavu do dalších let. Více na retromuzeumpraha.cz

Zdroj: časopis Receptář, retromuzeumpraha.cz