Jak seřídit dveře skříněk, aby perfektně dosedaly? Zvládne i nešika. Podívejte

Vypadá to, že vám dveře některých skříněk doma nedoléhají či padají? Nemusíte hned volat odborníka, ale zkuste si je opravit sami. Poradíme vám, jak je možné je jednoduše seřídit.

Pokud máte doma některé kusy nábytku už nějaký ten pátek, je jasné že se u nich časem projeví nějaká závada. Často se to týká dvířek vzhledem k frekvenci jejich používání. Někdy se jedná i nešetrné zacházení, kdy dochází k opotřebování pantů. Jejich korekci však zvládne i ten největší nešika, a tak se do ní pusťte co nejdříve, abyste předešli většímu poškození.

Jak seřídit nepatřičné mezery u dvířek se podívejte na tomto videu:

Z čeho se skládá pant

Každý pant má dvě části. Jednou z nich je tzv. miska, která bývá usazená do vyvrtaného otvoru ve dvířkách. Druhým dílem je ramínko s křížovým kotvícím protikusem, který se přidělává do korpusu.

Panty se uchycují šroubky nebo vruty, jež se šroubují do plastové hmoždinky. Bez ní není uchycení pantu příliš dobrým nápadem, protože se pak velmi často uvolňuje a šroub se brzy začne protáčet.

Jak špatné panty poznáte

Jakmile se panty povolí, projeví se to několika možnými způsoby. Buď dvířka „padají“ a nejsou vodorovně vyvážené, nebo jsou svěšené, kdy nejsou vyvážené svisle. Dvířka často také nedoléhají. Všechny tyto nedostatky se však dají jednoduše pořešit.

Stačí vědět, s kterým šroubkem, jak pracovat

Každý šroubek v pantech něco ovlivňuje, a dle toho si se srovnáním dvířek velice snadno poradíte. Šroubek nejblíže k misce vyrovnává dvířka ve svislém směru. Horní a spodní šroubek vám umožní jejich srovnání ve vodorovném směru, Nejvzdálenější šroubek na ramínku ovlivňuje lícování dvířek, takže vám pomůže zbavit se jejich nedoléháním.

Padající dvířka

Ve chvíli, kdy se objeví mezi dvířky nahoře užší a dole širší štěrbina, znamená to, že dvířka padají. Poznáte to zároveň i podle toho, že dvířka v horní části o sebe značně drhnou, a tudíž se velice špatně otevírají i zavírají. Pomocí křížového šroubováku tedy dotáhněte nebo povolte vrut na ramínku, jež se nachází nejblíže k misce. V tomto případě je dostačující seřídit jen horní pant.

Jedna dvířka v pořádku, druhá svěšená

Pokud jste v situaci, kdy jedno křídlo dveří sedí tak, jak má, ale druhé se po celé šířce svěsilo, použijte k vyladění horní a dolní šroubek. Stejně jako v předchozím případě jej dle potřeby buď utáhněte, nebo povolte. A to jak u horního, tak i spodního pantu.

První vrut na ramínku ovlivňuje padající dvířka. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Dvířka odskakují od korpusu

Tento nedostatek je vidět především z boku, z čelního pohledu si jej mnohdy ani nevšimnete. V podstatě dvířka od korpusu odskakují a v dolní části nejdou zcela dovřít. Tentokrát dveře seřiďte pomocí šroubku umístěného nejdále na ramínku, na pantu je naprosto vlevo. Abyste odstranili i potíže u spodní strany dvířek, povolujte nebo utahujte šroubek na spodním pantu. Pokud dvířka nedoléhají nahoře, upravte horní pant.

Zdroje: www.thespruce.com, www.dumazahrada.cz, www.idnes.cz