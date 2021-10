Jak seřídit plastová okna před zimou. Udělejte si jednoduchý test

Podzim je ideálním obdobím pro seřízení plastových oken. Ty se totiž vlivem vlastní hmotnosti a nerovnoměrného zahřívání od slunce mohou začít špatně dovírat. Seřízením tak zabráníte úniku tepla, profukování studeného zimního vzduchu do místnosti a kondenzaci vody na sklech. Jak seřídit plastová okna?

Asi nikdo netouží „větrat Pánubohu do oken". Proto byste měli každý podzim myslet na to, že plastová okna by se měla seřídit. Zabráníte tím tepelným ztrátám. Správnou úržbou oken si tak ušetříte případné překvapení při následném vyúčtování za energie.

Jak poznat, že je revize nutná

Pokud okno při zavírání drhne, jde ztuha otočit kličkou, rosí se skleněné tabule nebo je u okna mnohem chladněji, jedná se o jasné signály, že je nutná revize a seřízení. Období října a listopadu je ideální díky tomu, že slunce již nemá takovou sílu a vysoké nebo naopak nízké teploty nezpůsobují roztažení okenních profilů.

Pokud okno při zavírání drhne nebo jde ztuha otočit kličkou? Je nutná revize a seřízení. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Jak seřídit plastová okna

Připravte si šestihranný imbusový klíč č. 4 a okno otevřete. Na spodním a horním pantu najdete seřizovací šrouby, které jsou chráněny krytkou. Ty slouží k posunu obou dvou částí křídla do stran a nahoru či dolů. Horní závěs křídla umožňuje posuv v rozmezí -2 až +3 mm. Spodní závěs umožňuje stranový posuv křídla v rozmezí -2 až +2 mm a výškové nastavení křídla -2 až +2,5 mm. „Imbusovým klíčem otáčejte vždy jen o pár stupňů, posouvejte křídlo nepatrně nahoru a sledujte pozici okna. Pokud se zlepšuje, máte vyhráno. Pokud se zhoršuje, pokračujte stejným procesem, ale tentokrát směrem dolů,“ vysvětluje odborník na okna Milan Klepsa.

Těsnost okna

Přítlak rámu lze zvětšit nebo zmenšit na rámových nůžkách v rozmezí -1 až +1 mm. Nejdříve uvolněte pojistku, kterou najdete na boku okna kousek pod kličkou. Poté seřiďte přítlak křídla k rámu na rámových nůžkách při horním závěsu. Aby křídlo dokonale těsnilo, je nutné, aby se seřídily také uzavírací body, tedy válcovité čepy umístěné po obvodu křídla. Nejdřív je povytáhněte rukou nebo imbusovým klíčem a pootáčejte směrem k těsnící gumě.

Těsnění, kanálky a odtokové drážky

Těsnění a průchodnost odvodňování patří mezi další faktory, které ovlivňují těsnost okna. Aby se guma nevysušovala, pravidelně ji ošetřujte glycerinem nebo silikonovým olejem. Pokud je těsnění již tvrdé nebo polámané, nahraďte ho novým. Průchodnost odtokových kanálků zajistíte odstraněním nečistot.

Připravte si šestihranný imbusový klíč č. 4. Zdroj: Grigvovan/Shutterstock.com

Kování a kliky

Nakonec promazejte kování mazacím tukem nebo olejem. „Nepoužívejte tuky kyselé a s pryskyřicí, mohly by narušit povrchovou zinkovou ochranu proti korozi,“ varuje technik Miroslav Culka. Kličkám utáhněte šrouby. Najdete je tak, že nadzvednete kryt a otočíte ho do vodorovné polohy.

Zimní větrání

Aby se zabránilo rosení oken, kondenzaci vody a vzniku plísní, vyhněte se v zimě dlouhodobému větrání ventilačkou. „Výhodnější je souběžně otevřít všechna okna a dveře a za dvě až tři minuty je vzduch vyměněn. Při tomto větrání se stěny místností nestačí ochladit a po zavření oken a dveří se vzduch rychleji ohřeje. Navíc je to efektivní způsob, který zajistí minimální ztráty tepla,“ radí Miroslav Culka.

Zdroj: www.idnes.cz, www.prima-receptar.cz