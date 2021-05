Jak správně seříznout stonky květin do vázy? Většina lidí to dělá úplně špatně

Určitě jste slyšeli, že se květiny před vložením do vázy mají seříznout našikmo. Je takový řez ale vhodný pro všechny druhy řezaných květin? Provádí se nůžkami, nebo nožem? Pro mnoho lidí jsou takové otázky zbytečnými detaily, se kterými si není třeba lámat hlavu. A potom se při seřezávání květin dopouštějí základních chyb.

Šikmý řez

Šikmý řez je skutečně ideální pro valnou většinu druhů, které si pro potěšení řežeme do vázy. Klasickým příkladem jsou růže, gerbery, frézie, lilie, karafiáty nebo pivoňky. Díky šikmému řezu se na spodním konci stonku vytvoří větší vstupní plocha pro přijímání vody a živin a květina si déle zachová svou původní krásu. V případě karafiátů jen musíme dát pozor, abychom řez nevedli kolínkem, rostliny by pak nebyly schopné přijímat dostatek vody.

Kolmý řez

Jiný přístup vyžadují tulipány, narcisy, hyacinty a další cibuloviny, jejichž stonek je velmi měkký a citlivý. Ten raději řežeme kolmo. Jemná tkáň cibulovin je více náchylná k zahnívání, a tak se z ní snažíme odkrýt co nejméně.

Naprosto specifické jsou chryzantémy. Jejich vlásečnicovité stonky se doporučuje zalamovat rukou přes ostrý nůž a následně jejich konce ještě rozmačkat válečkem nebo paličkou na maso. Před mačkáním je raději zabalte do čistého mokrého hadru, abyste je zcela neponičili a ochránili je před infekcí.

Karafiáty se ve váze s jinými druhy nesnesou. Zdroj: Shutterstock.com

Zkušení floristé květiny ořezávají v nádobě nebo umyvadle pod vlažnou vodou, aby se do pletiva nedostaly vzduchové bubliny, které by mohly zablokovat cestu k nasávání živin. V zásadě je nejlepší k řezu použít ostrý a vydezinfikovaný nůž nebo novou, dosud nepoužitou žiletku. Nůžky a tupé nože by příliš stlačily pletivo a narušily přirozenou strukturu stonku.

Jak často seříznout stonek?

I když všechna tato pravidla dodržíme, práce s ořezáváním ještě nekončí. Spodní konec stonku bychom měli o kousek seříznout stejným způsobem každé dva dny. Místo řezu je vlastně otevřenou ránou, do které se snadno dostanou bakterie a další škodlivé organismy. Právě odtud rostlina začíná zahnívat. Pravidelným odstraňováním spodního hnědnoucího centimetru prodloužíte krásu řezané květiny o dlouhé dny.

Při řezu stonku nesmíme zapomenout ani na odřezání všech lístků, které by byly ve váze ponořené ve vodě. Do vody smí opravdu jenom stonek. Řezané květiny je vhodné postavit na chladnější místo, kam nejde přímé slunce ani průvan. Nikdy také v jedné váze nekombinujte druhy, které do vody vypouští látky škodící jiným rostlinám – touto nesnášenlivostí jsou proslulé zejména narcisy, konvalinky a lilie, ale také růže a karafiáty. K těmto druhům proto zvolte jen doplňkovou okrasnou zeleň.

Zdroj: izahradkar.cz, chalupari-zahradkari.cz