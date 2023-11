Jak ušetřit na topení? Teplotu v domácnosti jistě snížit můžete, ale jsou tu i další triky, které se rozhodně mohou hodit!

Jak mít doma teplo, ale šetřit?

S chladnější částí roku přichází nutnost pořádně si doma přitopit a zároveň také obava o to, kolik to bude letos stát i jak na vytápění ušetřit. První, co přijde na mysl, je snížení teploty a rozhodně to je dobrý nápad. Pravdou je, že na spánek je ideální teplota 19 °C, někdy se uvádí i teploty o stupeň nebo dva nižší, i denní teploty lze snížit na ještě únosnou hodnotu.

Kromě snížení teploty ale rozhodně můžete udělat i řadu dalších opatření, díky nimž ušetříte. Která to jsou? Několik dalších tipů vám prozradí také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu How to Adult.

Zdroj: Youtube

Temperování se někdy prodraží

Dalším docela logickým nápadem je využití možnosti vytápět jen v určitou dobu během den. Byt může být během vašeho pobytu v práci temperován jen na nutných například 15 °C a ohřeje se na požadovanou pokojovou teplotu až v určitou hodinu, ideálně před příchodem ze zaměstnání. Dává to smysl, ale jen v některých případech.

Zjistěte, jak funguje váš kotel a či je pro vás tento způsob vytápění skutečně energeticky výhodnější. V mnohých případech je skokové zahřívání výrazně dražší než rovnoměrně vytápěné místnosti během celého dne. Možná ale bude vypínání topení či temperování vhodné v případě, že opustíte dům na několik dnů.

Odvzdušněte radiátory

Na začátku každé topné sezony je rozhodně nutné topení odvzdušnit. Pokud jste zapomněli, pak samozřejmě můžete topení zbavit bublin vzduchu kdykoli, jen si dejte veliký pozor na vytékající či dokonce prskající vodu a páru, která vás může opařit, pokud odvzdušňujete v okamžiku, kdy topení běží. To, že je odvzdušnění nutné, poznáte podle toho, že topné těleso hřeje intenzivně jen na jedné straně a druhá je jen vlažná.

close info Shutterstock zoom_in Intenzivně vyvětrejte, ale nezapomeňte vypnout termostat.

Udržte teplo uvnitř a nechte vzduch cirkulovat

Větrání bytu je rozhodně dobrý nápad z mnoha důvodů, ale i jednak je vhodné vyvětrat intenzivně několik minut a zadruhé je nutné na těchto několik minut snížit požadovanou teplotu vytápění či kotel vypnout. Během větrání byste topili zbytečně.

Dobrý nápad je rozhodně zamezit úniku tepla. Klasicky jde o vchodové dveře, které mohou být ještě zajištěné těžkým závěsem nebo dekou, která prostor těsně za dveřmi zcela uzavře a chlad nepustí dál.

Termofolie pomůže

Hodí se také myslet na rozmístění nábytku a zda by nebylo vhodné teplo odrážet dovnitř. To je možné pomocí speciální termofolie, kterou můžete umístit za radiátor, aby se neohřívala stěna, ale aby šlo teplo do pokoje.

Pozor na rozmístění nábytku

Navíc je významně lepší, pokud není radiátor zaskládaný nábytkem. Vzduch v místnosti pak necirkuluje a ohřívá například zbytečně sedačku nebo skříň. Ideálně by měl být prostor před radiátorem volný a nábytek rozmístěný tak, aby se prostor mohl prohřát rovnoměrně. Podobně mohou teplu bránit také závěsy.

Zdroje: prozeny.cz, kondice.cz